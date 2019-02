Basket, Final Eight Coppa Italia 2019: al via le semifinali. Cremona, Bologna, Sassari e Brindisi tutte pronte a sfruttare l’occasione

Oggi a Firenze si conosceranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo della stagione. Sono, infatti, in programma le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia 2019: Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi. Sicuramente due accoppiamenti molto difficili da pronosticare all’inizio della manifestazione e adesso per tutte e quattro c’è davvero la grande occasione non solo di raggiungere la finale, ma anche di vincere il torneo.

La Vanoli è l’unica delle prime quattro teste di serie ad essere rimaste ancora dentro dopo le clamorose eliminazioni di Milano e Venezia, alle quali va sommata quella di Avellino. La squadra di Meo Sacchetti è anche l’unica che si presenta in semifinale dopo una vittoria abbastanza tranquilla nei quarti di finale (contro Varese). Sicuramente a livello nervoso e fisico i lombardi hanno speso meno e questo può essere un vantaggio contro Bologna.

Dall’altra parte, infatti, ci sarà la Virtus, protagonista senza dubbio della sorpresa della prima giornata. Una clamorosa vittoria contro l’Olimpia Milano, che poteva anche essere molto più netta se non ci fosse stato l’incredibile finale di partita con il canestro di Brooks del pareggio arrivato a tempo scaduto. Un’impresa quella di Aradori e compagni, che ora vogliono continuare a stupire per provare a rimettere in bacheca questo trofeo dopo l’ultimo datato addirittura 2002.

Incredibile il quarto di finale che ha visto trionfare il Banco di Sardegna Sassari sulla Reyer Venezia. Non poteva esserci un esordio più alla “Pozzecco” di questo, con Sassari che ha saputo rimontare da -20 per poi trovare il canestro della vittoria praticamente sulla sirena. Sembra di rivedere la Torino dello scorso anno, quando il cambio di allenatore prima della Coppa Italia portò proprio i piemontesi al trionfo.

Adesso però ci sarà una sfida molto complicata contro la Happy Casa Brindisi, probabilmente la squadra più in forma in Italia. Una vittoria arrivata in volata contro Avellino, al termine di un’altra grande prova dell’attacco pugliese. Brindisi infatti ha davvero tanti punti nelle mani e questa sera contro Sassari potrebbe venir fuori una partita ad altissimo punteggio. Il pronostico è davvero incerto e l’occasione per entrambe di andare in finale è veramente molto ghiotta.

Credit: Ciamillo