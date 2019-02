Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming: orario d’inizio e programma

Allo Stadio Wanda Metropolitano, l’impianto in cui andrà in scena anche la finale, oggi prenderà il via il cammino della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019. Appuntamento con gli ottavi di finale, la gara di andata va in scena in terra spagnola, nella tana dell’Atletico Madrid: attenzione alla banda del Cholo Simeone che cercherà sicuramente di portare a casa il risultato in vista del ritorno a Torino..

I bianconeri, reduci da un periodo un po’ complicato, sono riusciti a ritrovare il filo del discorso grazie al successo 3-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia in Serie A, replicando il medesimo score contro il Frosinone tra le mura amiche. Pertanto ci sono grosse aspettative contro comunque una squadra molto difficile da affrontare. La tattica di Simeone è sempre stata all’insegna dell’aggressività e delle rapidi verticalizzazioni, sfruttando il talento dei suoi attaccanti: Griezmann su tutti, ma anche quel Morata che da ex potrebbe essere pronto a far male. Da non sottovalutare poi la coppia di mediani Koke e Saul, dotati anche di un tiro notevole dalla distanza. La Juve, da par suo, punterà le proprie fiches su Cr7, Dybala e Mandzukic, che dovranno farsi trovare pronti. Sarà dell’ottavo match tra queste due formazioni in competizioni europee. I precedenti sono favorevoli alla Vecchia Signora, avanti di quattro vittorie a due, uno invece il pareggio, quello dell’ultimo incontro nei gironi di Champions League del 2014.

LA PROGRAMMAZIONE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Il calcio d’inizio del match tra Atletico Madrid e Juventus è previsto per mercoledì 20 febbraio alle 21:00. La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky che in chiaro su quelle Rai: in particolare su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno (canale 201). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go. Per quanto riguarda invece le reti Rai, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

CLICCA QUI PER CONOSCERE LA DATA DELLA PARTITA DI RITORNO

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su su Rai Uno, diretta streaming su su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa, Saul, Koke, Lemar; Morata, Griezmann. All. Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegr

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock