Atletica, World Indoor Tour 2019: Ingebrigtsen batte Tefera sui 1500, mondiale stagionale di Ta Lou sui 60

A Dusseldorf (Germania) si è disputata l’ultima tappa del World Indoor Tour 2019 di atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Spicca in particolar modo l’ivoriana Mariee-Josee Ta Lou che corre i 60 metri col tempo di 7.02, miglior prestazione mondiale stagionale battendo Ewa Swoboda (7.10) e Dafne Schippers (7.19). L’azzurra Johanelis Herrra si è fermata in batteria (sesta con 7.51, niente minimo per gli Europei). Merita un certo rilievo anche la sciabolata del cinese Su Bingtian che ha stampato un ottimo 6.49 sui 60 metri davanti a Bryce Robinson (6.57) e Mike Rodgers (6.57).

Sui 1500 metri è andato in scena il pirotecnico testa a testa tra Jakob Ingebrigtsen e Samuel Tefera: il fenomeno norvegese è riuscito nell’impresa di battere il fresco primatista mondiale, si è deciso tutto sul rettilineo finale dove lo scandinavo ha stampato l’etiope col nuovo record del mondo under 20 (3:36.02 contro 3:36.34). Di seguito tutti gli altri risultati della serata in terra tedesca.

400 METRI (MASCHILE) – Si gareggia sulle due serie, il vincitore esce dalla seconda dove l’americano Nathan Strother svernicia il ceco Pavel Maslak nel finale (46.48 contro 46.73), terzo posto per lo spagnolo Oscar Husillos (46.96).

400 METRI (FEMMINILE) – Solo tre atlete in gara: doppietta tedesca con Lena Naumann (54.61) e Djamila Boehm (55.17), terza la norvegese Astrid Ingebrigtsen (55.35).

800 METRI (MASCHILE) – Si impone lo spagnolo Alvaro De Arriba (1:46.63) davanti all’ungherese Balazs Vindics (1:47.87) e al belga Aaron Botterman (1:47.94).

800 METRI (FEMMINILE) – Vittoria netta dell’etiope Habitam Alemu (2:00.70), niente da fare per Shelayna Oskan-Clarke (2:02.25) e Liga Valvere (2:02.28).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Gara non eccezionale, fa festa la venezuelana Yulimar Rojas con 14.46 che basta per regolare la portoghese Patricia Mamona (14.22) e la finlandese Kristiina Makela 814.05).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La russa Anzhelika Sidorova è l’unica a superare 4.77, si devono arrendere le greche Nikoleta Kiriakopoulou (4.67) e Katerina Stefanidi (4.62).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Tutto molto facile per la tedesca Christina Schwanitz che sbaraglia la concorrenza con una bordata a 19.14, alle sue spalle la svedese Fanny Roos (18.47) e l’ungherese Anita Marton (18.34).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock