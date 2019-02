Atletica, World Indoor Tour 2019: Gianmarco Tamberi debutta a Karlsruhe! Echevarria, Maslak e tanti big in pista

Il World Indoor Tour 2019 di atletica leggera farà tappa a Karlrsuhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. L’Italia punta tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo tornerà in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e desideroso di ripartire da buone misure (magari in linea con il 2.33 saltato al termine della passata stagione).

Il marchigiano è reduce da un lungo raduno in Sudafrica e sembra essersi ritrovato definitivamente: velocità, forza ed elasticità ci sono come ha dichiarato nell’intervista prima della partenza, il primatista italiano deve ancora migliorare qualcosina sotto il punto di vista tecnico e come sempre punta al massimo. Il 26enne se la dovrà vedere col tedesco Mateusz Przybylko (Campione d’Europa all’aperto), con l’ucraino Andriy Protsenko (uomo da 2.40, quarto alle Olimpiadi di Rio 2016), col cinese Wang Yu (2.30 sabato scorso a Hustopece) e col bahamense Donald Thomas. Per l’Italia ci sarà anche Giulia Pennella sui 60 metri ostacoli, la 29enne toscana ha corso 8.29 una decina di giorni fa e ora si cimenterà nella sua prima uscita stagionale a livello internazionale contro avversarie di spicco come la tedesca Cindy Roleder e l’olandese Nadine Visser.

Il resto del programma è davvero molto interessante e ci saranno diversi big impegnati. Nel salto in lungo atteso il debutto di Juan Miguel Echevarria (8.68 lo scorso anno, ma anche un 8.83 ventoso) che affronterà il greco Miltiadis Tentoglou e l’idolo di casa Julian Howard. Sui 400 metri si preannuncia un duello mozzafiato tra il ceco Pavel Maslak e lo spagnolo Oscar Husillos (ma attenzione anche a Luguelin Santos) mentre sui 1500 metri andrà in scena la consueta sfida tra Bethwell Birgen, Aman Wote e Vincet Kibet. Nell’asta parterre di lusso con la greca Katerina Stefanidi, la statunitense Katie Nageotte, la russa Anzhelika Sidorova mentre sui 60 metri spazio all’olandese Dafne Schippers. Il meeting di Karlsruhe avrà inizio alle ore 19.15, sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della IAAF.

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com