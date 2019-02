Atletica, Valeria Straneo vince la Mezza di Verona e lancia buoni segnali

Valeria Straneo ha vinto la Mezza Maratona di Verona con il tempo di 1h21:33. La 42enne ha messo il sigillo precedendo Laila Soufyane (1h12:58) e la tedesca Thea Heim (1h14:38), si tratta del secondo successo stagionale per l’alessandrina che un paio di settimane fa si era imposta a Santa Margherita Ligure. Ottimo riscontro per la già vicecampionessa mondiale di Maratona, attualmente allenata da Stefano Baldini, che sta trovando la giusta condizione per brillare nei prossimi appuntamenti stagionali. La Giulietta e Romeo Half Marathon è stata invece vinta al maschile dal keniano Peter Kwemoi Ndorobo (1h00:43), quinto posto per Lorenzo Dini che ha realizzato il personale (1h03:53, migliorato di 26 secondi il precedente datato di due anni).

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Valeria Straneo ai microfoni della Fidal: “Nei giorni scorsi ho dovuto fare i conti con un problemino al bicipite, quindi sono partita con un po’ di timore di farmi male in gara, anche se avevo avuto l’ok per correre dal dottor Stesina, da cui sono andata nei giorni scorsi per i controlli. Mi aveva comunque consigliato di ‘usare la testa’, di scaldarmi bene, infatti prima della partenza ho corso 8 km a buon ritmo, con gli ultimi 3km in progressione. Non nego di essere stata un po’ preoccupata ieri per tutto ciò, ma in gara è andato tutto benissimo e non ho avuto il minimo problema. Adesso mi sento bene, domani parto per un raduno a Grosseto e sono molto felice di poter fare un bel blocco di lavoro in compagnia e seguita anche dal mio coach. Sono anche molto felice di aver vinto la gara, cosa per nulla scontata data la situazione in cui ero. La giornata primaverile ha reso questa gara ancora più bella!”.

Foto: FIDAL/Colombo