Atletica: Mariya Lasitskene e Anna Chicherova stellari a Mosca. Impressionanti le russe nel salto in alto

Russia's Mariya Lasitskene competes during the women's high jump event at the Morocco Diamond League athletics competition in Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on July 13, 2018. / AFP PHOTO / FADEL SENNA

Prestazioni di altissimo profilo nel salto in alto in Russia, sul versante femminile. Al Russian Winter, che si è tenuto a Mosca, Mariya Lasitskene e Anna Chicherova hanno dato spettacolo. Una gara su livelli che non si vedevano da un decennio, tenendo conto che entrambe hanno cercato la misura a 2.06.

Alla fine della fiera, l’eccezionale 2.04 di Lasitskene è degno di menzione per la grande dimostrazione di forza nel gesto e nell’esecuzione. Tuttavia per l’atleta non rappresenta una primizia, avendo pareggiato il primato personale indoor. A stupire è stata Chicerova che, dopo aver varcato la soglia dei 2.00, ha tentato la carta dei 2.06 non riuscendo a portare a compimento la propria “missione” per pochissimo. Riscontri notevolissimi che fanno tornare in mente i tempi del primato del mondo della svedese Kajsa Bergqvist, quando la scandinava ottene il record di 2.08 13 anni fa. Si potrebbero, quindi, rispolverare pagine storiche in questa specialità.

Foto: LaPresse