Atletica, Filippo Tortu corre 6.63 in batteria a Berlino. Alle 19.55 la finale, l’azzurro vuole migliorarsi

Seconda gara stagionale per Filippo Tortu che, dopo il 6.58 corso una decina di giorni fa ad Ancona, è sceso in pista alla Mercedes Benz Arena di Berlino (Germania) in occasione dell’ISTAF Indoor. Il brianzolo si è cimentato ovviamente sui 60 metri e ha corso la batteria in 6.63: un tempo discreto per il nostro velocista che ha battagliato spalla a spalla per il primo con il quotato Reece Prescod, i due hanno tagliato il traguardo con lo stesso crono ma a prevalere è stato il britannico.

Il 20enne ha faticato in uscita dai blocchi, poi ha sfruttato una buona accelerazione e si è disteso nel finale cercando di battere l’avversario. Arrivano segnali positivi da questo turno preliminare, alle 19.55 è in programma la finale dove l’atleta delle Fiamme Gialle cercherà di migliorarsi ulteriormente e magari avvicinare il suo personale (proprio il 6.58 di Ancona) su una pista ancora tutta da decifrare.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo