Atletica, Campionati Italiani Indoor 2019: Tamberi, Trost, Folorunso e tanti big pronti a battagliare. Spiccano assenze di lusso

Tutto è pronto al PalaIndoor di Ancona dove nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2019 di atletica leggera, ultimo appuntamento prima degli Europei al coperto in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Proprio la rassegna tricolore rappresenterà l’ultima occasione per strappare il minimo per partecipare alla rassegna continentale, nell’impianto marchigiano saranno protagonisti oltre 500 atleti che si daranno battaglia per la conquista dei 26 titoli in palio (13 al maschile, altrettanti al femminile).

Non ci saranno alcuni personaggi di grande spessore del nostro movimento: Filippo Tortu aveva deciso già da tempo di concedersi solo due uscite in sala in questa prima parte di stagione ed è già concentrato sul debutto all’aperto, Marcell Jacobs ha accusato un problema fisico dopo essere volato a 8.05 metri e dunque non sarà della partita, Claudio Stecchi non si esibirà su questa pedana dopo il fantastico 5.78 realizzato con la sua asta pochi giorni fa. Presenti però tante altre stelle che regaleranno grande spettacolo in questo fine settimana, a partire da Gianmarco Tamberi che già questa sera cercherà di navigare attorno al 2.30 per presentarsi in Gran Bretagna con grandi convinzioni. Nella giornata di apertura dedicata esclusivamente al salto in alto ci sarà spazio anche per il bel duello tra Alessia Trost ed Elena Vallortigara che dopo la buona gara di Banska Bystrica proveranno a migliorarsi con l’obiettivo di essere competitive agli Europei.

Riflettori puntati anche su Ayomide Folorunso che è scesa a 52.57 sui 400 metri diventando la terza italiana di sempre e che proverà ad abbassare ancora il suo tempo nel duello con Raphaela Lukudo, non poteva mancare Antonella Palmisano chiamata a una passeggiata sui 3000 metri di marcia dopo aver vinto bronzo a Mondiali ed Europei sui 20 km. Nel tacco e punta vedremo anche Massimo Stano (sui 5000 metri), quarto nell’ultima rassegna continentale che punterà a testare la gamba in vista dei prossimi appuntamenti. Durante questo inverno sono stati protagonisti anche il pesista Leonardo Fabbri (20.20, miglior misura per un azzurro negli ultimi sedici anni), Michele Tricca e Vladimir Aceti (46.59 e 46.63 sui 400 metri): si attendono prestazioni importanti anche da parte loro come dall’infinito capitano Fabrizio Donato nel salto triplo dove si profila un bel duello con Tobia Bocchi. Le gare sui 60 metri sono particolarmente incerte: al maschile ritorna Michael Tumi pronto a fronteggiare Lai, Rigali, Artuso, Zlatan, Polanco; al femminile confronto tra Bongiorni, Herrera, Dosso, Siragusa, Draisci, Paoletta, Zuecco.

Foto: FIDAL/Colombo