Atletica, Campionati Italiani Indoor 2019: spettacolo nel triplo. Simone Forte con 16.76 batte Donato, terzo e quarto europeo dell’anno!

Simone Forte si è letteralmente scatenato ai Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera e ha vinto il tricolore nel salto triplo con un eccellente balzo da 16.76 metri. L’atleta delle Fiamme Gialle è diventato il settimo italiano di sempre al coperto ma soprattutto è salito al terzo posto delle liste europee stagionali: meglio di lui hanno saputo fare soltanto il finlandese Simo Lipsanen (16.98 lo scorso 10 febbraio a Lievin) e il francese Yoann Raipinier (16.95 il 19 gennaio a Euabonne). Il 23enne ha piazzato la misura subito al primo tentativo e poi non è più tornato in pedana, eccezion fatta per un nullo alla quarta prova: il laziale, al primo titolo italiano assoluto, ha migliorato il personale di 14 centimetri dopo quasi tre anni (parlando del primato in sala, ha perfezionato quello assoluto di tre centimetri).

Oggi Simone Forte ha battuto l’infinito Fabrizio Donato (16.72, quarto europeo dell’anno) che si era presentato per difendere il tricolore e il buon Tobia Bocchi (16.71, quinta misura continentale del 2019). Il terzetto salito poi sul podio ha conquistato anche il minimo per gli imminenti Europei (1-3 marzo a Glasgow) dove si potranno nutrire delle importanti ambizioni.

Foto: FIDAL/Colombo