Atletica, Anisya Kirdyapkina squalificata per doping. Elisa Rigaudo in odore d’argento ai Mondiali 2011

Il CAS ha squalificato Anisya Kirdyapkina per tre anni, dal 27 luglio 2017 al 26 luglio 2020, e ha cancellato tutti i risultati sportivi ottenuti dalla marciatrice russa tra il 2011 e il 2013. La 29enne di Saransk, a lungo sposata col collega Sergey Kirdyapkin da cui ha recentemente divorziato, aveva conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali nel periodo incriminato e la sua squalifica regala una bella notizia all’Italia.

Elisa Rigaudo, infatti, aveva chiuso al terzo posto a Daegu 2011 alle spalle della cinese Liu Hong e proprio della russa, l’italiana dovrebbe dunque mettersi al collo l’argento mentre il bronzo finirebbe all’altra cinese Qieyang Shenjie. Per quanto riguarda Mosca 2013, invece, argento alla già citata Hong e bronzo alla cinese Suan Huanhuan mentre Rigaudo salirebbe in quarta posizione. L’Italia ai Mondiali 2011 occuperebbe ora il 22esimo posto nel medagliere con 1 argento e 1 bronzo (Antonietta Di Martino nel salto in alto).

Foto: FIDAL/Colombo