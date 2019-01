Speed skating, Coppa del Mondo Hamar 2019: i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze

Ritorna la Coppa del Mondo di speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale su singole distanze, in programma in Germania, ad Inzell, la prossima settimana. Una concomitanza che, di fatto, ha condizionato l’elenco dei convocati per la tre giorni scandinava. Il Bel Paese, infatti, farà a meno del suo riferimento Francesca Lollobrigida, bronzo continentale nell’all-round, che si sta concentrando sulla rassegna iridata insieme anche a Francesca Bettrone e a Daniel Niero.

Pertanto la compagine sarà guidata dal pinetano Andrea Giovannini, oltre che dagli sprinter David Bosa e Noemi Bonazza. Di seguito l’elenco dei 6 atleti:

I CONVOCATI DELL’ITALIA – COPPA DEL MONDO HAMAR 2019

Noemi Bonazza (Fiamme Oro) e David Bosa (Fiamme Oro) Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (S.C. Pergine) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Foto fornita da Francesca Lollobrigida