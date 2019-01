Sci alpino, Mondiali 2019: tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia. Ultimo oro nel 2013

Mancano pochi giorni al via ufficiale dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, i 45esimi in assoluto. La squadra italiana parte con il chiaro intento di ritoccare diversi record e, soprattutto, sbloccarsi dopo le ultime due edizioni che hanno visto chiudere con zero medaglie i nostri atleti. Nel complesso l’Italia ha conquistato 68 medaglie, delle quali 20 d’oro, 23 d’argento e 25 di bronzo e si attesa al settimo posto “all-time” capeggiato dall’Austria con 286 medaglia totali (95 d’oro, 99 d’argento e 91 di bronzo). Per quanto riguarda gli uomini le medaglie azzurre sono 41 (14-13-14) per un quinto posto complessivo, mentre tra le donne sono 27 (6-10-11). Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i trionfi dei nostri rappresentanti, in una storia iniziata ben 88 anni fa.

TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE AI MONDIALI DI SCI ALPINO

1931 MURREN (SVIZZERA) – Nessuna medaglia

1932 CORTINA (ITALIA) – Arriva la prima medaglia in assoluto per i nostri colori. Si tratta di un oro per Paula Wiesinger nella discesa libera femminile davanti alle austriache Inge Wersin-Lantschner e Hady Lantscher.

1933 INNSBRUCK (AUSTRIA) – Nessuna medaglia

1934 SANKT MORITZ (SVIZZERA) – Arriva la prima medaglia per quanto riguarda gli uomini: il bronzo di Ido Cattaneo nella discesa libera vinta da David Zogg (SVI) davanti al tedesco Franz Pfnur.

1935 MURREN (SVIZZERA) – Nessuna medaglia

1936 INNSBRUCK (AUSTRIA) – Per l’Italia una sola gioia: la medaglia d’argento di Giacinto Sertorelli nella discesa libera vinta dallo svizzero Rudolf Rominger. Terzo il suo connazionale Heinz von Allmen.

1937 CHAMONIX (FRANCIA) – Ancora Sertorelli sugli scudi con un altro argento in discesa, alle spalle del padrone di casa Emile Allais.

1938 ENGELBERG (SVIZZERA) – Nessuna medaglia.

1939 ZAKOPANE (POLONIA) – Nessuna medaglia.

1948 SANKT MORITZ (SVIZZERA) – Dopo la guerra si torna a gareggiare per l’edizione svizzera delle Olimpiadi che valevano anche come Mondiali di sci alpino. Nessuna medaglia per i nostri rappresentanti.

1950 ASPEN (USA) – Finalmente la prima medaglia d’oro per gli uomini. Ne arrivano addirittura due, entrambe con Zeno Colò in discesa e slalom gigante. Tra le donne bronzo per Celina Seghi nello slalom. Italia seconda nel medagliere alle spalle dell’Austria.

1952 OSLO (NORVEGIA) – Ancora Olimpiadi e Mondiali di sci assieme e il solito Zeno Colò a centrare l’oro in discesa davanti agli austriaci Othmar Schneider e Christian Pravda. Tra le donne Giuliana Minuzzo è di bronzo in discesa alle spalle di Trude Beiser (AUT) e Annemarie Buchner (GER).

1954 ARE (SVEZIA) – Nessuna medaglia.

1956 CORTINA (ITALIA) – Nessuna medaglia nelle Olimpiadi casalinghe per i nostri portacolori.

1958 BAD GASTEIN (AUSTRIA) – Unica medaglia per l’Italia il bronzo di Carla Marchelli in discesa dietro alla canadese Lucille Wheeler e alla svizzeraa Frieda Danzer.

1960 SQUAW VALLEY (USA) – Giuliana Minuzzo ancora di bronzo nel gigante alle spalle di Yvonne Ruegg (SVI) e Penelope Pitou (USA).

1962 CHAMONIX (FRANCIA) – Argento per Pia Riva nella discesa vinta da Christl Haas (AUT) mentre terza Barbara Ferries (USA).

1964 INNSBRUCK (AUSTRIA) – Nessuna medaglia.

1966 PORTILLO (CILE) – Medaglia d’oro per Carlo Senoner nello slalom in una edizione nella quale la Francia vinse 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi su otto gare!

1968 GRENOBLE (FRANCIA) – Nessuna medaglia.

1970 VAL GARDENA (ITALIA) – Nessuna medaglia

1972 SAPPORO (GIAPPONE) – Grande Italia con Gustav Thoeni oro in gigante e argento in slalom davanti a Roland con tre medaglie olimpiche.

1974 SANKT MORITZ (SVIZZERA) – Ancora Gustav Thoeni sugli scudi. Oro in gigante davanti a Hansi Hinterseer, mentre la medaglia di bronzo andò a Piero Gros. Thoeni vinse anche lo slalom davanti a David Zwilling (AUT) e Francisco Fernandez Ochoa (SPA).

1976 INNSBRUCK (AUSTRIA) – Pioggia di medaglie nelle Olimpiadi austriache. Herbert Plank conquistò il bronzo in discesa alle spalle di Franz Klammer (AUT) e Bernhard Russi (SVI). Doppietta azzurra nello slalom con Piero Gros oro davanti a Gustav Thoeni argento, mentre quest’ultimo centrò l’oro in combinata davanti a Will Frommelt (LIE) e Greg Jones (USA). Tra le donne Claudia Giordani vinse l’argento nello slalom alle spalle di Rosi Mittemaier (GER).

1978 GARMISCH (GERMANIA) – Dopo anni gloriosi, arriva un solo argento di Piero Gros in slalom alle spalle di Ingemar Stenmark (SVE).

1980 LAKE PLACID (USA) – Nessuna medaglia.

1982 SCHLADMING (AUSTRIA) – L’unica gioia per i nostri colori è rappresentato dal bronzo di Daniela Zini in slalom alle spalle di Erika Hess (SVI) e Christin Cooper (USA).

1985 BORMIO (ITALIA) – Una sola medaglia, di bronzo, con Paola Magoni nello slalom vinto da Pierrine Pelen (FRA).

1987 CRANS-MONTANA (SVIZZERA) – Nello slalom gigante Alberto Tomba conquista il bronzo alle spalle di Pirmin Zurbriggen (SVI) e Marc Girardelli (LUS).

1989 VAIL (USA) – Nessuna medaglia

1991 SAALBACH (AUSTRIA) – Due argenti per gli azzurri: Peter Runggaldier in discesa (vinta da Franz Heinzer) mentre Kristian Ghedina è secondo in combinata alle spalle di Stephan Eberharter (AUT).

1993 MORIOKA (GIAPPONE) – Nessuna medaglia.

1996 SIERRA NEVADA (SPAGNA) – Due medaglie d’oro di Alberto Tomba tra gigante e slalom, mentre Kristian Ghedina è d’argento in discesa. Nel SuperG femminile trionfo di Isolde Kostner, mentre Deborah Compagnoni fa suo il gigante.

1997 SESTRIERE (ITALIA) – Due medaglie di bronzo tra gli uomini con Kristian Ghedina in discesa e Alberto Tomba nello slalom, mentre le donne dominano. Isolde Kostner fa suo il SuperG, Deborah Compagnoni il gigante, mentre nello speciale è doppietta con Compagnoni d’oro e Lara Magoni d’argento.

1999 VAIL – BEAVER CREEK (USA) – Nessun medaglia.

2001 SANKT ANTON (AUSTRIA) – Tre podi tutti al femminile. Isolde Kostner d’argento in supergigante alle spalle Regine Cavagnoud, mentre Karen Putzer vince argento e bronzo in gigante e combinata.

2003 SANKT MORITZ (SVIZZERA) – Medaglia di bronzo per Giorgio Rocca in slalom alle spalle di Ivica Kostelic (CRO) e Silvan Zurbriggen (SVI). Tra le donne argento di Denise Karbon nel gigante dominato da Anja Paerson (SVE).

2005 BORMIO (ITALIA) – Terzo posto di Giorgio Rocca in slalom in una gara serratissima. Oro per Benjamin Reich (AUT) davanti al connazionale Rainer Schonfelder. Rocca di bronzo anche in combinata alle spalle dello stesso Reich e Svindal. Tra le donne argento di Elena Fanchini in discesa, mentre Lucia Recchia è seconda in SuperG.

2007 ARE (SVEZIA) – Medaglia d’oro per Patrick Staudacher in supergigante davanti a Fritz Strobl (AUT) e Bruno Kernen (SVI). In slalom medaglia d’argento per Manfred Moelgg nella gara dominata da Mario Matt (AUT) con Jean-Bapitste Grange (FRA) in terza posizione). Tra le donne Denise Karbon di bronzo nel gigante vinto da Nicole Hosp (AUT) davanti a Maria Pietila Holmner (SVE).

2009 VAL-D’ISERE (FRANCIA) – Peter Fill centra l’argento in supergigante alle spalle di Didier Cuche, ma davanti ad Aksel Lund Svindal. Medaglia di bronzo, invece, per Nadia Fanchini in discesa. Successo per Lindsey Vonn.

2011 GARMISCH (GERMANIA) – L’edizione di Christof Innerhofer, capace di vincere l’oro in supergigante davanti a Hannes Reichelt (AUT) e Ivica Kostelic (CRO), il bronzo in discesa alle spalle di Erik Guay (CAN) e Didier Cuche (SVI) e l’argento nella super-combinata vinta da Aksel Lund Svindal (NOR). Terza posizione per Peter Fill. In slalom medaglia di bronzo per Manfred Moelgg nella gara vinta da Jean-Baptiste Grange (FRA) davanti a Jens Byggmark (SVE). Per quanto riguarda le donne medaglia d’argento per Federica Brignone in gigante beffata per 11 centesimi da Tina Maze (SLO).

2013 SCHLADMING (AUSTRIA) – Medaglia d’argento per Dominik Paris in discesa alle spalle di Aksel Lund Svindal (NOR) ma davanti a David Poisson (FRA). Nello slalom gigante, invece, bronzo per Manfred Moelgg nella gara vinta da Ted Ligety (USA) davanti a Marcel Hirscher. Tra le donne splendido argento di Nadia Fanchini in discesa, beffata da Marion Rolland (FRA).

2015 VAIL – BEAVER CREEK (USA) – Nessuna medaglia.

2017 SANKT MORITZ (SVIZZERA) – Nessuna medaglia.

