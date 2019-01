Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2019: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

L’Italia dello sci di fondo dopo il fine settimana di gare di Otepää, in Estonia, abbastanza incolore, vuole ripartire meglio ad Ulricehamn, in Svezia, dove nel prossimo week end sono in programma delle gare distance in tecnica libera con partenze ad intervalli e le staffette.

Si inizia sabato 26 con la 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli alle ore 12.00 per poi vedere impegnate le donne sui 10 km alle ore 14.15, mentre domenica 27 sarà la volta delle staffette. Alle ore 11.15 4×6 km femminile, alle ore 14.15 lo start della 4×7.5 km maschile.

Di seguito il programma completo della due giorni di gare svedese.

SCI DI FONDO – Coppa del Mondo ad Ulricehamn (Svezia)

Sabato 26 gennaio

ore 12.00 15 km tl maschile

ore 14.15 10 km tl femminile

Domenica 27 gennaio

ore 11.15 staffetta 4×5 km femminile

ore 14.15 staffetta 4×7.5 km maschile

diretta tv su RaiSport ed Eurosport

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Pier Colombo