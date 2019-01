Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2019: Stefan Kraft firma la doppietta a Sapporo, Kobayashi terzo

Pazzesca doppietta di Stefan Kraft a Sapporo, l’austriaco concede il bis in Giappone e conquista la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di salto con gli sci. Il 25enne ha giganteggiato ancora una volta dal trampolino HS137 e ha dettato legge, mettendo in fila tutti i rivali con un totale di 248.2 punti che gli vale il 18esimo sigillo nel massimo circuito. Kraft ha realizzato il miglior punteggio in entrambe le serie: 135 metri e 129.8 punti nella prima, 128.5 metri e 118.4 punti nella seconda. Nel Sol Levante non c’è stata davvero storia e abbiamo assistito alla replica dell’affermazione di sabato, alle sue spalle lo sloveno Timi Zajc (238.4) e il padrone di casa Ryoyu Kobayashi (236.6).

Il dominatore della stagione non è stato molto fortunato di fronte al proprio pubblico ma oggi è stato bravissimo a rimontare dall’ottava posizione e a conquistare il terzo gradino del podio precedendo il polacco Piotr Zyla (236.1) e il norvegese Halvor Egner Granerud. In classifica generale Kobayashi si trova sembra al comando con 1233 punti davanti a Kraft (781) e Kamil Stoch (781, oggi solo sesto).

Foto: Marcin Kazdiolka / Shutterstock