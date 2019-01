Pentathlon, International Budapest Indoor 2019: Giorgio Malan sfiora il successo beffato da Ahmed Elgendy

Giorgio Malan sfiora il successo nella finale dell’International Budapest Indoor 2019. Nella prima gara della stagione il nostro portacolori ha chiuso con 1474 punti, appena 5 in meno di Ahmed Elgendy che si aggiudica la laser run e la gara magiara. Terza posizione per il britannico Joseph Choong con 1471, quarta per il secondo egiziano, Eslam Hamad con 1466, mentre in quinta si classifica il francese Brice Loubet con 1463. Gli altri italiani: 13esima posizione per Daniele Colasanti con 1440 punti, 15esima per Matteo Cicinelli con 1437 mentre è 30esimo Giuseppe Mattia Parisi con 1368.

LA GARA

Nella parte di nuoto dominio dei britannici, con Myles Pillage che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:54.08 per 322 punti. Alle spalle dell’austriaco Gustav Gustenau (1:56.56 – 317) si sono classificati James Cooke e Joseph Choong per 316 e 315 punti. Quinti e sesti gli italiani Giorgio Malan e Matteo Cicinelli (1;57.73 e 315 punti) e 1:58.03 e 314 punti.

Passando alla scherma ancora Myles Pillage sugli scudi con 26 vittorie e 9 sconfitte per 256 punti. Seconda posizione per l’argentino Sergio Villamayor 23/12 e 238 punti, quindi Thomas Toolis 23/12 e 238 punti. 12esimo Giorgio Malan 19/16 e 214 punti, mentre è 14esimo Matteo Cicinelli con 18/17 e 208 punti.

Nell’equitazione spicca l’egiziano Eslam Hamad con 1:00.45 per 300 punti. Stesso punteggio per i primi 11, tra i quali il nostro Daniele Colasanti. Myles Pillage si ferma in 19esima posizione in 1:04.79 e 296 punti, alle spalle di Giorgio Malan (298 punti) e davanti a Matteo Cicinelli in 1:05.85 e 295 punti.

Si arriva alla laser run con Myles Pillage al comando con 874 punti, davanti a Eslam Hamad con 840, quindi Thomas Toolis con 838 e Joseph Choong con 838. Giorgio Malan settimo con 827, 12 esimo Matteo Cicinelli con 817.

La laser run se la aggiudica l’egiziano Ahmed Elgendy con il tempo di 10:42.81 per 658 punti, davanti al francese Brice Loubet con 10:48.09 e 652 punti, mentre è terzo il nostro Giorgio Malan con 10:53.10 per 647, sfiorando il successo finale. Ottavo Daniele Colasanti con 11:03.17 e 637 punti, mentre precipita Myles Pillage con 12:04.78 e la 34esima prestazione.

Foto: Malan Micheli Pentathlon FIPM