Mario Cipollini: “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti, magari un Team Rai”

Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento.

Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di gambe dall’Italia” è al centro del suo discorso che culmina con il progetto di organizzare un “Salvataggio Nazionale” di questo mondo. Il sogno? Riportare tutti gli italiani a correre sotto le insegne tricolori per formare la squadra più forte mai vista al mondo, magari una squadra Rai (prendendo spunto da Sky). Il pensiero del toscano è chiaro: “Siamo i migliori, abbiamo più storia di qualsiasi altro Paese e ora siamo finiti nel quarto mondo del ciclismo: lo trovo inaccettabile. Potrebbe crearsi una fantastica cordata a lavorare a tutto questo: a salvare il ciclismo italiano non ci sarebbe soltanto Cassani!“. Di seguito la lettera completa pubblicata da Mario Cipollini sui suoi canali social.

Foto: William Perugini / Shutterstock.com