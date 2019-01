LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2019 in DIRETTA: March e Bormolini si fermano ai quarti, Fischnaller, Bagozza e Ochner fuori agli ottavi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein, terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Sulle nevi austriache l’Italia punta a salire ancora sul gradino più alto del podio. Al maschile il veterano Roland Fischnaller, dopo la splendida vittoria a Cortina potrà regalarci un’altra delle sue imprese e anche Aaron March potrà ambire al podio, dopo aver chiuso al quinto posto le prime due prove. In gara ci saranno poi Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Gabriel Messner. Al femminile troveremo invece Nadya Ochner, che ha trionfato nell’opening stagionale a Carezza e cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici, e Giulia Gaspari.

Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il team event

19.50 Il PSL di Bad Gastein si conclude con la vittoria del tedesco Stefan Baumeister, che centra il terzo successo in carriera nel circuito. Battuto per 40 centesimi lo svizzero Dario Caviezel

19.46 Sul gradino più basso del podio maschile troviamo l’austriaco Benjamin Karl, che batte il connazionale Lukas Mathies per 55 centesimi

19.43 Trionfo della veterana austriaca Claudia Riegler, che a 45 anni torna al successo in Coppa del Mondo dopo quattro stagioni. Battuta per 63 centesimi la polacca Aleksandra Krol

19.40 Sul terzo gradino del podio femminile sale l’austriaca Sabine Schoeffmann, che batte nella Small Final per 41 centesimi la svizzera Patrizia Kummer

19.37 La finale maschile vedrà invece opposti il tedesco Stefan Baumeister e lo svizzero Dario Caviezel, che hanno sconfitto rispettivamente gli austriaci Lukas Mathies per 51 centesimi e Benjamin Karl per 70 centesimi

19.33 La finale femminile sarà tra l’austriaca Claudia Riegler e la polacca Aleksandra Krol, battute rispettivamente la svizzera Patrizia Kummer per 75 centesimi e l’austriaca Sabine Schoeffmann per 70 centesimi

19.30 Termina quindi qui la corsa al successo degli azzurri. Aaron March e Maurizio Bormolini escono ai quarti, mentre Roland Fischnaller, Daniele Bagozza e Nadya Ochner erano stati eliminati agli ottavi

19.29 Eliminato anche Aaron March. L’azzurro viene sconfitto per 69 centesimi dall’austriaco Benjamin Karl

19.28 Ora l’ultimo quarto con Aaron March contro l’austriaco Benjamin Karl

19.27 Lo svizzero Dario Caviezel batte per 80 centesimi il russo Andrey Sobolev

19.26 Peccato!! Per soli 10 centesimi Bormolini deve lasciare la gara, passa Baumeister

19.24 Ora Maurizio Bormolini contro il tedesco Stefan Baumeister

19.23 Sbaglia Galmarini ed è fuori! Passa Mathies con 3.38 di vantaggio

19.23 Ora i quarti maschili, si comincia con lo svizzero Nevin Galmarini contro l’austriaco Lukas Mathies

19.22 L’ultima semifinalista è la polacca Aleksandra Krol, vista l’uscita dell’austriaca Daniela Ulbing

19.20 Avanza un’altra austriaca: Sabine Schoeffmann, che ha la meglio per soli tre centesimi sulla russa Milena Bykova

19.19 L’austriaca Riegler batte nettamente la svizzera Jenny per 1.99

19.17 Esce fuori pista Joerg e passa quindi Kummer

19.15 Si riparte con i quarti femminili, la tedesca Joerg contro la svizzera Kummer

19.12 Due azzurri avanzano quindi ai quarti di finale: Aaron March e Maurizio Bormolini, vengono invece eliminati agli ottavi Roland Fischnaller, Daniele Bagozza e Nadya Ochner

19.10 No! Fuori Roland Fischnaller!! Nulla da fare per il vincitore di Cortina, che si arrende per 97 centesimi all’austriaco Benjamin Karl

19.08 Netta vittoria di Aaron March! L’azzurro rifila ben 1.65 di distacco al canadese Darren Gardner

19.06 Il russo Sobolev batte l’austriaco Payer

19.05 Nulla da fare per Daniele Bagozza, che esce fuori pista e viene quindi eliminato. Passa lo svizzero Caviezel

19.03 Fuori il russo Loginov, passa il tedesco Baumeister

19.02 Avanza Maurizio Bormolini! Lo sloveno Zan Kosir salta una porta e viene quindi squalificato

19.00 L’austriaco Mathies batte lo sloveno Marguc

18.59 Vittoria netta di Galmarini come da pronostico

18.57 Si passa agli ottavi maschili con lo svizzero Galmarini contro il bulgaro Yankov

18.55 La polacca Krol batte la slovena Kotnik, mentre l’austriaca Ulbing supera l’olandese Dekker

18.53 Passano la russa Bykova e l’austriaca Schoeffmann, visto le uscite della avversarie

18.52 Peccato! Nadya Ochner perde contro l’austriaca Claudia Riegler, accusando un distacco di 69 centesimi dall’avversaria

18.50 Altra sfida tra Germania e Svizzera, questa volta a favore dell’elvetica Ladina su Langenhorst

18.47 La tedesca Joerg batte la coreana Jeong, mentre la svizzera Kummer supera l’altra tedesca Loch

18.43 Si inizierà dagli ottavi di finale femminili, poi a seguire ci saranno quelli maschili

18.38 Cinque azzurri hanno superato le qualificazioni. Al maschile vedremo in azione Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza, mentre al femminile ci sarà Nadya Ochner

