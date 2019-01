LIVE Fiorentina-Roma, DIRETTA Coppa Italia calcio: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 30 gennaio (ore 18.15) si giocherà Fiorentina-Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita da dentro o fuori, uno scontro diretto che non ha appelli: chi vince si qualifica alle semifinale e attenderà la vincente di Atalanta-Juventus, chi perderà verrà ovviamente eliminato dalla competizione. La posta in palio è particolarmente elevata e si preannuncia grande spettacolo, l’incontro sembra essere aperto a ogni risultato e le due squadre si fronteggeranno a viso aperto con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo.

I viola sono reduci dal sofferto successo contro il Chievo mentre i giallorossi si sono fatti rimontare dall’Atalanta dopo essere stati in vantaggio per 3-0. I toscani sono giunti ai quarti di finale della Coppa Italia dopo aver superato il Torino grazie alla doppietta di Chiesa mentre la Roma si è sbarazzata dell’Entella con un sonoro 4-0. Ovviamente in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i tempi supplementari (due frazioni da 15′ ciascuna) e poi eventualmente si tireranno i calci di rigore. Di Francesco dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy mentre sulla linea difensiva dovrebbe esserci spazio per Fazio, Manolas, Santon e Kolarov. Stefano Pioli, invece, dovrebbe puntare sul consueto 4-3-3 e sul tridente offensivo con Chiesa, Simeone e Muriel.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Fiorentina-Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, l’orario d’inizio dell’incontro e le probabili formazioni.

FIORENTINA-ROMA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:

18.15 Fiorentina-Roma

FIORENTINA-ROMA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FIORENTINA-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com