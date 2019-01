Empoli-Genoa in tv, su che canale vederlo e lo streaming. Orario, programma e probabili formazioni

Prima uscita senza Piatek per il Genoa di mister Cesare Prandelli: i rossoblu volano in Toscana per sfidare nella ventunesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno, l’Empoli. Match fondamentale per entrambe le compagini: i padroni di casa vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza, gli ospiti invece vogliono riscattare la brutta performance di lunedì scorso con il Milan. Andiamo a scoprire il programma e le probabili formazioni.

Programma Empoli-Genoa

Lunedì 28 gennaio

Ore 20.30

Diretta TV su Sky Sport Serie A HD, diretta streaming su SkyGo

Probabili formazioni

Probabile formazione Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Rolon, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. Allenatore: Prandelli.

Foto: ivanov shutterstock