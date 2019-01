Ciclismo, Giro di Sicilia dal 3 al 6 aprile? Arrivano le prime conferme, corsa a tappe nell’isola molto vicina

Ormai manca soltanto la conferma ufficiale ma ormai sembra certo che si disputerà il Giro di Sicilia 2019 dal 3 al 6 aprile: la corsa a tappe nell’isola (che potrebbe prendere un nome diverso da quello appena citato) riporterà il grande ciclismo in questo territorio, a 25 anni di distanza dall’ultima edizione della Settimana Ciclistica Internazionale. L’evento non è ancora presente nel calendario UCI della stagione appena incominciata ma le conferme arrivano da più parti. Nello Musumeci, Governatore della Regione, ha dichiarato al Giornale di Sicilia: “Sarà una novità assoluta, un ritorno del Giro di Sicilia, in quattro tappe“.

Ha commentato anche Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia: “Sì, è un progetto che stiamo valutando. I contatti con le autorità sono ben avviati, ora molto dipende dalla volontà politica“. La corsa si svilupperebbe dunque in concomitanza delle Classiche del Nord ma potrebbe attirare diversi corridori in vista del Giro d’Italia, il parterre potrebbe già essere promettente nel 2019 (Vincenzo Nibali si farà stuzzicare dalla possibilità di gareggiare in casa?), poi nel 2020 si migliorerà sicuramente. Ovviamente ancora da definire la conformazione delle varie tappe.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo