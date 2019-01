Calcio, la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio, la Juventus ospita il Chievo

Questo fine settimana la Serie A di calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa scudetto in casa contro il Chievo, nel più classico testa coda, in una partita che si preannuncia perciò a senso unico.

Discorso ben di verso invece per la seconda in classifica, visto che domenica sera al San Paolo andrà in scena il big match tra Napoli e Lazio. Una sfida che si preannuncia molto combattuta, visto che i partenopei devono fare risultato per non far scappare via la Juventus, mentre i biancocelesti vanno a caccia di tre punti d’oro nella corsa per il quarto posto. Partita in cui Ancelotti dovrà però fare a meno di quattro giocatori del calibro di Koulibaly, Insigne, Hamsik e Allan, e la squadra di Inzaghi può quindi credere nell’impresa.

L’Inter ospiterà invece il Sassuolo con l’obiettivo di spezzare la tradizione sfavorevole con i neroverdi. I nerazzurri hanno infatti perso sette delle ultime otto partite in Serie A contro il Sassuolo e per evitare un altro passo falso, la squadra di Spalletti dovrà dare il massimo in campo. Il Milan affronterà invece in trasferta il Genoa, partita intrecciata anche con il calciomercato. I rossoneri infatti puntano su Piatek per il dopo Higuain con l’attaccante rossoblù che non sarà comunque in campo essendo squalificato. La squadra di Gattuso cercherà di riscattare subito la delusione della Supercoppa.

Ci saranno poi diversi scontri diretti sia per la zona Europea che per quella retrocessione. Partendo dalla prima in programma due partite interessanti: Roma-Torino e Fiorentina-Sampdoria, con i padroni di casa che partiranno favoriti in entrambe. Scontro salvezza invece potenzialmente decisivo tra Spal e Bologna, mentre il Cagliari proverà ad aumentare ulteriormente il margine sull’Empoli. Infine l’Udinese sfiderà il Parma, mentre il Frosinone ospiterà l’Atalanta.

Foto: Antonio Balasco / Shutterstock.com