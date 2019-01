Biathlon, Inseguimenti Oberhof 2019: la startlist e i distacchi. Programma, orari e tv

Domani sarà il grande giorno degli inseguimenti femminile e maschile ad Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Nella prova femminile la nostra Lisa Vittozzi, vittoriosa nella sprint, sarà la prima partire, ma dovrà guardarsi da tante atlete pronte a rubargli lo scettro. Dovrà invece rimontare Dortothea Wierer che, dopo aver chiuso la gara di ieri in 24esima piazza, vuol riscattarsi. Tra gli uomini il russo Alexander Loginov vorrà giocare un altro brutto scherzo a Johannes Boe, desideroso di ritornare subito a dominare, mentre Martin Fourcade vuol manifestare chiari segnali di vitalità. In casa Italia, Lukas Hofer e Dominik Windisch andranno in cerca di un buon piazzamento.

IL PROGRAMMA DEI DUE INSEGUIMENTI

ore 12.45 Inseguimento femminile

ore 15.00 Inseguimento maschile

Le due gare godranno della copertura televisiva di Eurosport

STARTLIST E ORDINE DI PARTENZA DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE

1 VITTOZZI Lisa ITA 0:00

2 CHEVALIER Anais FRA 0:05

3 OEBERG Hanna SWE 0:15

4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:18

5 KRYUKO Iryna BLR 0:22

6 SEMERENKO Vita UKR 0:29

7 KUZMINA Anastasiya SVK 0:30

8 BESCOND Anais FRA 0:31

9 AYMONIER Celia FRA 0:35

10 DUNKLEE Susan USA 0:41

11 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:44

12 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0:49

13 EGAN Clare USA 0:49

14 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:49

15 SANFILIPPO Federica ITA 0:50

16 GONTIER Nicole ITA 0:55

17 MIRONOVA Svetlana RUS 0:58

18 FROLINA Anna KOR 0:59

19 DAVIDOVA Marketa CZE 1:01

20 HOJNISZ Monika POL 1:01

21 FIALKOVA Paulina SVK 1:05

22 PAVLOVA Evgeniya RUS 1:06

23 FIALKOVA Ivona SVK 1:07

24 yr WIERER Dorothea ITA 1:08

25 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1:09

26 TALIHAERM Johanna EST 1:12

27 TANG Jialin CHN 1:16

28 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1:17

29 STARYKH Irina RUS 1:18

30 KRUCHINKINA Irina BLR 1:21

31 SIMON Julia FRA 1:24

32 ZHANG Yan CHN 1:27

33 ECKHOFF Tiril NOR 1:28

34 HORCHLER Karolin GER 1:28

35 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1:28

36 HERRMANN Denise GER 1:29

37 BRORSSON Mona SWE 1:29

38 HAECKI Lena SUI 1:31

39 MEINEN Susanna SUI 1:34

40 HILDEBRAND Franziska GER 1:38

41 HORCHLER Nadine GER 1:42

42 TOMINGAS Tuuli EST 1:47

43 BENDIKA Baiba LAT 1:47

44 MAKARAINEN Kaisa FIN 1:48

45 PREUSS Franziska GER 1:49

46 LUNDER Emma CAN 1:49

47 ZUK Kamila POL 1:53

48 HOEGBERG Elisabeth SWE 1:56

49 PITON Karolina POL 1:56

50 KNOTTEN Karoline Ofŵgstad NOR 2:00

51 BRAISAZ Justine FRA 2:00

52 TACHIZAKI Fuyuko JPN 2:03

53 VASILEVA Margarita RUS 2:04

54 SOLA Hanna BLR 2:04

55 GHILENKO Alla MDA 2:05

56 CRAWFORD Rosanna CAN 2:06

57 RIEDER Christina AUT 2:07

58 BRUN-LIE Thekla NOR 2:08

59 ZBYLUT Kinga POL 2:11

60 VASNETCOVA Valeriia RUS 2:13

STARTLIST E ORDINE DI PARTENZA DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE

1 LOGINOV Alexander RUS 0:00

2 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:25

3 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:37

4 DOLL Benedikt GER 0:39

5 PEIFFER Arnd GER 0:39

6 EBERHARD Julian AUT 0:45

7 FOURCADE Martin FRA 0:47

8 BOE Tarjei NOR 1:05

9 DESTHIEUX Simon FRA 1:06

10 HOFER Lukas ITA 1:15

11 EDER Simon AUT 1:17

12 LEITNER Felix AUT 1:24

13 MORAVEC Ondrej CZE 1:24

14 LANDERTINGER Dominik AUT 1:29

15 MALYSHKO Dmitry RUS 1:37

16 CHEPELIN Vladimir BLR 1:43

17 LESSER Erik GER 1:44

18 L’ABEE-LUND Henrik NOR 1:45

19 WINDISCH Dominik ITA 1:51

20 ELISEEV Matvey RUS 1:54

21 GARANICHEV Evgeniy RUS 1:55

22 DOHERTY Sean USA 1:58

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:00

24 JACQUELIN Emilien FRA 2:02

25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:05

26 SMOLSKI Anton BLR 2:07

27 GUZIK Grzegorz POL 2:07

28 FILLON MAILLET Quentin FRA 2:12

29 GUIGONNAT Antonin FRA 2:13

30 WEGER Benjamin SUI 2:13

31 KAZAR Matej SVK 2:15

32 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2:16

33 GOW Christian CAN 2:19

34 YALIOTNAU Raman BLR 2:20

35 KRCMAR Michal CZE 2:24

36 SEPPALA Tero FIN 2:26

37 SEMENOV Sergii UKR 2:27

38 BAUER Klemen SLO 2:31

39 KUEHN Johannes GER 2:32

40 CLAUDE Florent BEL 2:33

41 ANEV Krasimir BUL 2:34

42 JAEGER Martin SUI 2:35

43 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2:36

44 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2:41

45 BIRKELAND Lars Helge NOR 2:42

46 FOURCADE Simon FRA 2:43

47 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2:46

48 PRYMA Artem UKR 2:47

49 STROLIA Vytautas LTU 2:47

50 DRINOVEC Mitja SLO 2:47

51 NELIN Jesper SWE 2:48

52 TRSAN Rok SLO 2:48

53 ERMITS Kalev EST 2:48

54 OTCENAS Martin SVK 2:50

55 DOLDER Mario SUI 2:50

56 TSVETKOV Maxim RUS 2:53

57 BARTKO Simon SVK 2:55

58 SINAPOV Anton BUL 2:57

59 HIIDENSALO Olli FIN 2:59

60 PUCHIANU Cornel ROU

Foto: shutterstock