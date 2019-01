Biathlon, è Italia-Slovacchia per la Coppa del Mondo femminile? Corsa a quattro, Vittozzi e Wierer sfidano Fialkova e Kuzmina

La Coppa del Mondo 2019 di biathlon è giunta al giro di boa, si sono disputate le prime cinque tappe e ne mancano altrettante al termine della stagione (i Mondiali assegnano infatti punti anche per questa competizione). La classifica generale sembra avere già espresso i primi verdetti e per la Sfera di Cristallo si profila una lotta a quattro, una sfida Italia-Slovacchia che potrebbe avere luogo da qui fino al termine dell’inverno: Dorothea Wierer è al comando con 498 punti, 18 in più di Lisa Vittozzi, poi a seguire Paulina Fialkova (a 49 lunghezze) e Anastasiya Kuzmina (a 84). Attenzione però a non considerare già fuori dai giochi altre avversarie che al momento sono più attardate come la norvegese Marte Olsbu (a 112), la francese Anais Chevalier (a 129), la svedese Hanna Oeberg (a 142) mentre la finlandese Kaisa Makarainen accusa già 183 punti di ritardo dalla leader.

La nostra Nazionale sta sognando in grande, non era mai capitato nella storia di avere due atlete ai primi due posti della graduatoria a metà stagione e le prestazioni delle azzurre hanno fatto esplodere la biathlon mania nel nostro Paese. Dorothea Wierer sta vestendo con personalità il pettorale giallo, il simbolo del primato che indossa meritatamente; Lisa Vittozzi ha invece realizzato la fantastica doppietta di Oberhof ed è in scia alla connazionale più esperta. Ormai siamo abituati bene, salire sul podio nel massimo circuito itinerante sembra essere un’impresa di routine e si può concretamente sperare di puntare a quella Coppa del Mondo che non abbiamo mai vinto.

Le nostre due portacolori stanno vivendo due momenti opposti: l’altoatesina è sempre al comando della graduatoria ma nelle ultime due tappe non è salita sul podio e sta pagando il lavoro di carico che ha svolto durante le festività natalizie (dovrebbe dare i suoi frutti in ottica Mondiali), la sappadina ha invece giganteggiato la scorsa settimana imponendosi nella sprint e nell’inseguimento in terra tedesca prima di ottenere un bel secondo posto nella sprint di Ruhpolding. Wierer e Vittozzi devono guardarsi le spalle dalle due ambiziose avversarie ma su di loro aleggia un grosso punto interrogativo: la Slovacchia non dovrebbe partecipare alla trasferta in Nord America (le tappe di Canmore e Salt Lake City a febbraio, cioè quelle che seguono l’appuntamento di Anterselva e precedono i Mondiali di Oestersund). Sarà davvero così oppure Fialkova e Kuzmina ci ripenseranno dopo le gare sulle nevi italiane previste per il prossimo weekend? La lotta per la Coppa del Mondo di biathlon femminile è più aperta che mai e l’Italia si sta giocando la sua partita.

Foto: Lapresse