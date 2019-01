Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2019: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

Dove eravamo rimasti? La Coppa del Mondo di biathlon riprende la sua marcia e torna in scena dopo le festività natalizie e il fortunato intermezzo del World Team Challenge che per la prima volta nella storia ha sorriso ai colori azzurri. Dorothea Wierer e Lukas Hofer, infatti, hanno realizzato una piccola impresa riuscendosi a spingere fino a vette inesplorate. Ecco che la ripresa della World Cup può essere accompagnata da un sorriso.

Dal 10 al 13 gennaio si ripartirà dalla Germania, ad Oberhof, dove i nostri colori vogliono brillare ancora una volta. Wierer è reduce da un inizio di stagione esaltante: il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale, 1 vittoria nella sprint ad Hochfilzen (Austria) e 5 podi in totale in 8 gare, con la vetta conquistata in tre graduatorie: generale, sprint ed inseguimento. Le aspettative, dunque, sono estremamente altre per l’altoatesina. Da non sottovalutare inoltre Lisa Vittozzi. La sappadina è stata onnipresente nella top10 nei primi 3 round e la terza posizione nella classifica generale lo conferma. Per lei dunque la voglia di centrare il bersaglio grosso.

Sul versante maschile il dominio del norvegese Johannes Boe può essere contrastato solo dal miglior Martin Fourcade che, nei fatti, non abbiamo ancora visto. Il francese si è messo in luce a sprazzi, riuscendo comunque ad ottenere i successi nell’individuale a Pokljuka (Slovenia) e nell’inseguimento in Austria. Tuttavia l’ultima uscita a Nove Mesto (Repubblica Ceca) ha creato dubbi e perplessità circa le condizioni dell’asso transalpino e non resta che attendere conferme in Germania. Sul fronte azzurro, detto di Hofer che può far bene vista l’eccezionale forma esibita a Gelsenkirchen (Germania) sugli sci stretti, si spera che il bronzo olimpico nella sprint Dominik Windisch sappia ritrovarsi dopo un avvio d’annata balbettante.

Di seguito il programma di gara a Oberhof (GER) che sarà coperto da Eurosport e OASport seguirà l’evento con le immancabili DIRETTE LIVE per non farvi perdere neanche un minuto.

2019-01-10 14:30 Oberhof (GER) Sprint femminile 2019-01-11 14:30 Oberhof (GER) Sprint maschile 2019-01-12 12:45 Oberhof (GER) Inseguimento femminile 2019-01-12 15:00 Oberhof (GER) Inseguimento maschile 2019-01-13 11:45 Oberhof (GER) Staffetta femminile 2019-01-13 14:30 Oberhof (GER) Staffetta maschile

Foto: Shutterstock