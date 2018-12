VIDEO Serie A, 18^ giornata: highlights, gol, sintesi. Atalanta-Juventus 2-2, Roma e Lazio vincente, che tacco Quagliarella

Ricco pomeriggio di Santo Stefano con la 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, si sono giocate cinque partite. La Juventus ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Atalanta, Cristiano Ronaldo nel finale ha rimediato alla doppietta di Zapata. Bel successo della Lazio a Bologna con le firme di Luis Felipe e Lulic, il Parma ha espugnato il campo della Fiorentina col sigillo di Inglese, successo casalingo della Sampdoria sul Chievo col mega gol di tacco di Quagliarella, sorride anche il Cagliari contro il Genoa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi delle partite della 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio.

Diego Perotti gives @OfficialASRoma an early lead from the penalty spot at home to @SassuoloUS ⚽️

Lulic puts the game to bed in the 90’. It’s another goal from the corner spot. 2-0 Lazio. #BolognaLazio pic.twitter.com/Js1cJNXxey

— Las Vegas Laziali (@LVLaziali) December 26, 2018