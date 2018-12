VIDEO Biathlon, 7,5 km sprint femminile Nove Mesto 2018: gli highlights della gara. Vince Olsbu, nona Dorothea Wierer

La norvegese Marte Olsbu Roeiseland vince la 7.5 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. La scandinava con un perfetto 10 su 10 al poligono riesce a centrare il primo successo in carriera, mettendosi alle spalle la tedesca Laura Dahlmeier, ottima seconda al rientro, e la slovacca Paulina Fialkova. Dorothea Wierer chiude invece al nono posto pagando i due errori commessi al poligono, uno per serie. Di seguito gli highlights della gara.

