Vela, il calendario del 2019: date, programma e tutti gli eventi. Mondiali e Europei decisivi per la qualificazione olimpica, si parte a Miami con la Coppa del Mondo

Mancano ormai due giorni allo scadere del 2018 ed è già tempo di proiettarci alla prossima stagione della vela. Il 2019 sarà un anno fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti verranno assegnati altri 61 pass tramite i Campionati del Mondo delle varie classi olimpiche. Complessivamente saranno sei le rassegne iridate in programma nella prossima stagione, a partire da metà luglio con i Mondiali Laser Radial fino a dicembre con la kermesse iridata dedicata ai Finn. Oltre ai vari Mondiali sono in programma anche le rassegne continentali (anch’esse importanti per la qualificazione olimpica) e la Coppa del Mondo. Si comincia a cavallo tra gennaio e febbraio con la seconda tappa della Coppa (dopo l’esordio ad Enoshima a fine 2018) e si chiuderà a Marsiglia con le Finali a inizio giugno. Numerosi gli eventi che si disputeranno sulle coste italiane, tra cui una tappa di Coppa del Mondo a Genova, gli Europei 470 a Sanremo e i Mondiali di windsurf sul Lago di Garda.

Calendario eventi vela nel 2019

27 gennaio-3 febbraio Coppa del Mondo – Miami (Stati Uniti)

30 marzo-6 aprile Trofeo Princesa Sofia (Spagna)

7-13 aprile Europei RS:X a Palma di Maiorca (Spagna)

9-14 aprile Nations Cup Grand Final – San Francisco (Stati Uniti)

14-21 aprile Coppa del Mondo – Genova

2-10 maggio Europei 470 – Sanremo

13-19 maggio Europei 49er, 49erFX e Nacra 17 – WPNSA (Inghilterra)

18-25 maggio Europei Laser (maschile e femminile) – Porto (Portogallo)

2-9 giugno Finali di Coppa del Mondo – Marsiglia (Francia)

29 giugno-6 luglio Europei Youth Laser Radial – Kalamaki (Grecia)

30 giugno-7 luglio Mondiali Junior 470 in Slovenia

1-9 luglio Mondiali Laser Standard a Sakaiminiati (Giappone)

1-7 luglio Mondiali di Vela paralimpica – Cadiz (Spagna)

13-21 luglio Mondiali Youth – Gdynia (Polonia)

16-24 luglio Mondiali Laser Radial a Sakaiminiati (Giappone)

2-9 agosto Mondiali 470 a Enoshima (Giappone)

15-22 agosto Test Event olimpico a Enoshima (Giappone)

25 agosto-1 settembre Coppa del Mondo (2020) – Enoshima (Giappone)

22-28 settembre Mondiali RS:X – Lago di Garda

29 novembre-8 dicembre Mondiali 49er, 49erFX e Nacra 17 – Auckland (Nuova Zelanda)

13-21 dicembre Mondiali Finn a Melbourne (Australia)

Foto: Twitter Farevela