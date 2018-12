Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2018: Natalie Geisenberger è dominante. Andrea Voetter decima

Tre vittorie in tre gare: Natalie Geisenberger ha già messo la propria firma sulla Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2018-2019. Dopo la doppietta di Igls arriva anche il successo nella trasferta nordamericana, in quel di Whistler Mountain. Sul catino canadese che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver del 2010 la teutonica non ha davvero lasciato spazio alle avversarie.

Primo parziale nella discesa iniziale, tempo devastante (nuovo record della pista) nella seconda. Vittoria che arriva addirittura per dispersione per la due volte campionessa olimpica. Seconda, ancora una volta, è la giovanissima connazionale Julia Taubitz: inizio di stagione super per la classe 1996 che centra per la terza volta consecutiva la piazza d’onore. Oggi è la prima delle umane, staccata di 291 millesimi dalla Cannibale. Completa il podio la statunitense Emely Sweeney che sfrutta al meglio il ghiaccio del proprio continente per archiviare un’ottima gara in terza piazza (addirittura 417 millesimi il ritardo dalla vetta). Nella top-5 l’eccellente lettone Eliza Cauce e la veterana teutonica Tatjana Huefner.

Positiva nuovamente la gara di Andrea Voetter: l’altoatesina trova ancora una volta la top-10, chiudendo decima dopo due run davvero molto regolari e senza particolari sbavature. Non male anche la prova di Sandra Robatscher: tredicesima, con un errore nella seconda discesa che ha compromesso una possibile rimonta.













Foto: Lapresse