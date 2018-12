Skeleton, Coppa del Mondo Sigulda 2018: programma, orari e tv. il calendario completo

Con la consueta tappa di Sigulda, scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di skeleton 2018/19. Sul budello lettone andranno in scena le prime due prove stagionali, iniziando con gli uomini sabato 8 dicembre, mentre le donne saranno di scena nella giornata successiva. L’esordio di Sigulda farà da apripista alle sette tappe successive, compresa quella di Schönau am Königssee dell’11 gennaio, che varrà anche per il titolo europeo 2019.

Torneranno, dunque, in palio i titoli conquistati dal sudcoreano Yun Sung-bin e dalla tedesca Jacquelin Loelling, dominatori della passata annata. Alle loro spalle si stagliano, rispettivamente, il tedesco Axel Jungk ed i lettoni Tomass e Martins Dukurs, mentre per quanto riguarda le donne, la tedesca Tina Hermann, la russa Elena Nikitina e le canadesi Elisabeth Vathje e Jane Channell proveranno a insidiare il trono di Loelling.

Il fine settimana di Sigulda, primo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2018/19, sarà visibile su Eurosport e su Eurosport Player e, in entrambe le giornate, vedrà il proprio inizio alle ore 8.30 italiane, le 9.30 di Sigulda. Di seguito il programma completo del primo appuntamento stagionale.

PROGRAMMA CDM SKELETON, SIGULDA 2018

Sabato 8 dicembre

ore 8.30 prima manche uomini

a seguire: seconda manche uomini

Domenica 9 dicembre

ore 8.30 prima manche donne

a seguire: seconda manche uomini

Foto: Yun Sungbin 2 credit IBSF/Viesturs Lacis