Serie A, 18^ giornata: i risultati di oggi (26 dicembre). Atalanta-Juventus 2-2, Lazio e Sampdoria volano, Parma ok

Santo Stefano davvero pirotecnico, la Serie A di calcio è scesa in campo per la 18^ giornata in questo mercoledì di festa e le emozioni non sono mancate. A partire da Bergamo dove la Juventus ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta: la capolista, reduce da 16 vittorie in 17 partite, conferma la propria imbattibilità in campionato ma è stata bloccata da una grandiosa Dea che ha fatto sognare il proprio pubblico. I bianconeri erano passati in vantaggio al 2′ grazie a una rocambolesca autorete di Djimsiti che ha deviato nella propria porta un traversone di Alex Sandro.

Tutto sembrava agevole per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che aveva deciso di risparmiare Cristiano Ronaldo, ma non hanno fatto i conti con Zapata che si inventa una fantastica doppietta: al 24′ riceve palla da Gomez al limite dell’area, controlla, trova una varco nella difesa avversaria e fa partire un micidiale diagonale; al 56′, tre minuti dopo l’espulsione di Bentancur (somma di ammonizioni, secondo giallo per fallo su Castagne), colpisce di testa concretizzando il corner di Gomez. Al 65′ CR7 si deve alzare dalla panchina e al 78′ trova il pareggio: angolo di Pjanic, deviazione aerea di Chiellini, sul pallone si avventa il portoghese che di testa insacca. Ora la Juventus ha nove punti di vantaggio sul Napoli che alle 20.30 affronterà l’Inter a San Siro.



Bel successo della Lazio sul campo del Bologna, i biancocelesti rafforzano il quarto posto in classifica mentre i felsinei sono invischiati nella lotta per non retrocedere: Simone Inzaghi ha vinto il derby in famiglia con Filippo che ora rischia l’esonero. A decidere l’incontro un gol per tempo: Luiz Felipe colpisce di testa il corner di Luis Alberto al 30′, stesso schema al minuto 89 ma questa volta è Lulic a chiudere con un bell’esterno su angolo di Luis Alberto.

La Sampdoria non smette più di stupire e risale addirittura al quinto posto, a due lunghezza dalla Lazio. I blucerchiati hanno sconfitto il Chievo per 2-0: fantasmagorico gol di tacco dell’infinito Fabio Quagliarella che al 47′ devia la punizione di Ramirez con un micidiale colpo dello scorpione, poi al 59′ lo stesso Ramirez chiude i conti su traversone di Murru. Nelle altre due partite del pomeriggio: il Parma espugna Firenze con un fantastico assolo di Inglese nel recupero del primo tempo, il Cagliari regola il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Farias.

RISULTATI DI OGGI (MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE, SANTO STEFANO):

Frosinone-Milan 0-0

Atalanta-Juventus 2-2

Bologna-Lazio 0-2

Cagliari-Genoa 1-0

Fiorentina-Parma 0-1

Sampdoria-Chievo 2-0

Roma-Sassuolo ore 18.00

SPAL-Udinese ore 18.00

Torino-Empoli ore 18.00

Inter-Napoli ore 20.30

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 50, Napoli 41*, Inter 33*, Lazio 31, Sampdoria 29, Milan 28, Sassuolo 25*, Atalanta 25, Fiorentina 25, Parma 25, Roma 24*, Torino 23*, Cagliari 20, Genoa 19, Empoli 16*, SPAL 16*, Udinese 14*, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 5.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse