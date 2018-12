Sci di fondo, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: dominio norvegese. Toenseth batte Roethe, ottimo 12° De Fabiani

Va al norvegese Didrik Toenseth il Lillehammer Triple valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: superato dopo un lungo testa a testa durato per tutta la 15 km pursuit a tecnica classica odierna il connazionale Sjur Roethe, partito con 1″ di vantaggio e giunto all’arrivo con 1″6 di ritardo. Tripletta dei padroni di casa con il terzo posto di Emil Iversen, mentre tra gli italiani ottima la prova in rimonta di Francesco De Fabiani, che chiude 12° nel gruppone che si è andato a giocare il gradino più basso del podio.

In partenza vanno via insieme i tre norvegesi, con Iversen che si prodiga per colmare il gap iniziale di 11″, mentre alle loro spalle si lotta, apparentemente, per la quarta piazza. Iversen però paga lo sforzo iniziale e attorno al quarto chilometro cede, passando alla fine del primo dei tre giri con oltre 30″ di ritardo.

La coppia al comando guadagna vistosamente rilevamento dopo rilevamento, ma nessuno dei due riesce a staccare l’altro, mentre alle loro spalle si fa interessante la sfida per il gradino più basso del podio, con il gruppo inseguitore che si fa sempre più folto col passare dei chilometri e nel quale rientra Francesco De Fabiani con una bella rimonta.

All’arrivo Toenseth batte il connazionale Roethe di 1″6, mentre a sorpresa per il terzo posto la spunta l’altro norvegese Emil Iversen a 1’03″3, che si è fatto riprendere per poi dare tutto nello sprint finale. Alla fine Francesco De Fabiani chiude 12°, a soli 3″2 dal terzo posto. Così è lui l’unico azzurro a punti: Federico Pellegrino è 44° a 2’38″3, 48° Giandomenico Salvadori a 2’51″8, 64° Dietmar Noeckler a 4’39″4. Ritirato Maicol Rastelli.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo