Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in programma, infatti, lo slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la seconda manche in programma alle 18.45 con i riflettori pronti ad illuminare la pista.

Di seguito il programma completo dello slalom di Madonna di Campiglio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare.

STARTLIST E PETTORALI PARTENZA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO 2018:

1 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

2 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head

3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

4 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

7 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

8 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

10 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

11 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

12 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

13 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

14 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

break

16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

17 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

18 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

20 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Head

21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

22 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

break

23 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

24 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

25 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

26 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

27 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

28 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

29 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

30 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

break

31 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

33 934523 ENGEL Mark 1991 USA Atomic

34 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl

35 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

37 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

38 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

39 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon

40 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

41 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

42 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

43 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

44 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

45 202485 KETTERER David 1993 GER Blizzard

46 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer

47 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA Fischer

48 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

49 934566 ROBERTS Hig 1991 USA Nordica

50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

51 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

52 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

53 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

54 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

55 194262 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon

56 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

57 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

58 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment

59 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

60 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

61 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

62 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Blizzard

63 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment

64 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

65 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA Nordica

66 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

67 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

68 502417 JONSSON Carl 2000 SWE

69 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA

70 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA Salomon

71 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

72 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

73 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN

74 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

75 54358 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol

76 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

77 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

78 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

79 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

80 250353 SNORRASON Sturla Snaer

SLALOM MASCHILE MADONNA DI CAMPIGLIO: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO E TV

SABATO 21 DICEMBRE:

15.45 Prima manche

18.45 Seconda manche

SLALOM MASCHILE MADONNA DI CAMPIGLIO: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Cristiano Barni Shutterstock 2