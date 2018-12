Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel 2018: le dichiarazioni delle azzurre al termine della prima manche dello slalom femminile

Al temine della prima manche dello slalom speciale femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, Chiara Costazza è ottava, mentre Irene Curtoni è 16ma. Alla FISI le due azzurre hanno rilasciato le loro impressioni subito dopo aver tagliato il traguardo.

Irene Curtoni è 16ma con 50″17 a 2″47 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, ed ora scenderà per 15ma nella seconda parte di gara: “Non riesco a fidarmi delle mie gambe, non sono sicura. Approfitterò del pettorale nella seconda discesa per provare a recuperare posizioni“.

Chiara Costazza invece ha chiuso in ottava posizione, contenendo il ritardo in 1″26, per un tempo complessivo di 48″96 che lascia buoni spiragli per un buon piazzamento finale: “Mi sono un po’ addormentata sul piano finale, sono stata un po’ in trattenuta, c’è margine per crescere nella seconda manche“.

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com