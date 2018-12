Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Peter Fill salta la discesa della Val Gardena, riposo precauzionale

Peter Fill non disputerà la discesa della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino in programma sabato 15 dicembre. L’altoatesino non si presenterà al cancelletto di partenza della Saslong dopo la caduta rimediata a Beaver Creek: l’uscita di pista in terra statunitense non aveva avuto particolari conseguenze fisiche per l’azzurro ma, di concerto con i tecnici della Nazionale, ha preferito non rischiare il rientro in occasione dell’appuntamento italiano.



Il 36enne proverà però a disputare il superG di venerdì sempre in Val Gardena proprio per valutare il proprio stato di forma. Lo sciatore di Castelrotto, che ha vinto in carriera la Sfera di Cristallo di discesa, spera ovviamente di tornare a essere competitivo ai massimi livelli in vista dei prossimi appuntamenti con la velocità anche perché gennaio sarà il mese delle grandi classiche prima dei Mondiali.













Foto: cristiano barni shutterstock