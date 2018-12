Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018: Kobayashi favorito ma dovrà fare attenzione ai polacchi e ai tedeschi. Attenzione alla mina vagante Kraft

Dopo una pausa di 13 giorni, domani ricomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile con le qualificazioni della prima gara della 67esima edizione della Tournèe dei Quattro Trampolini. Si riparte dalla Germania, per la precisione dal trampolino HS137 di Oberstdorf, località ubicata nella parte meridionale della Baviera a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Il primo crocevia della stagione è finalmente arrivato, i migliori interpreti della disciplina si cimenteranno nel primo grande evento della stagione dopo le prime tappe di Coppa del Mondo ed in attesa dei Campionati del Mondo di Seefeld, in programma dal 20 febbraio al 3 marzo 2019.

Il favorito principale della gara inaugurale della Tournèe è sicuramente il giapponese Ryoyu Kobayashi, leader incontrastato di Coppa del Mondo con quattro vittorie all’attivo su sette eventi disputati e con la consapevolezza di aver raggiunto uno stato di forma inarrivabile per il resto del mondo. Tuttavia la pressione potrebbe farsi sentire sulle spalle del 22enne nipponico, non ancora abituato a rivestire il ruolo di favorito in una competizione di primo livello come il Torneo dei 4 Trampolini. Kobayashi dovrà vedersela soprattutto con i polacchi Kamil Stoch e Piotr Zyla, unici avversari credibili di inizio stagione in Coppa grazie ad una buonissima costanza di rendimento che potrebbe favorirli in un contesto di gara di questo tipo. Stoch inoltre vorrà prolungare a tutti i costi la sua striscia positiva che l’ha visto vincere le ultime due Tournèe (l’anno scorso completò il Grand Slam imponendosi su tutti i trampolini).

Nella passata stagione ad Oberstdorf vinse il campione olimpico polacco davanti al tedesco Richard Freitag e al connazionale Dawid Kubacki, mentre l’austriaco Stefan Kraft rimase ai piedi del podio in quarta piazza. Kraft ha dimostrato negli ultimi anni di avere un ottimo rapporto con il trampolino bavarese di Oberstdorf, sul quale ha conquistato due vittorie negli ultimi quattro tornei oltre ad un quarto ed un settimo posto, anche se quest’anno non ha cominciato nel migliore dei modi e non è ancora salito sul podio. Il record del trampolino appartiene al norvegese Sigurd Pettersen, il quale ottenne il successo nel 2003 con uno strepitoso salto di 143.5 metri che gli consentì di accumulare un margine sufficiente sugli avversari per aggiudicarsi anche la classifica generale della Tournèe.

Credits: Marcin Kazdiolka / Shutterstock