Salto con gli sci, Classifica Coppa del Mondo femminile 2019: Maren Lundby perde la leadership della classifica in favore di Katharina Althaus. Lara Malsiner in top20

La prima tappa della stagione per il salto con gli sci femminile è andata in archivio con la vittoria della tedesca Katharina Althaus nella terza gara del weekend di Lillehammer sul Large Hill HS140. L’atleta teutonica con questo successo si è guadagnata anche la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo al termine della prima tappa norvegese, mentre la norvegese Maren Lundby ha perso terreno a causa della controprestazione odierna in cui ha chiuso in 22ma piazza. Althaus conduce con 200 punti davanti alla sorprendente connazionale Juliane Seyfarth e alla russa Lidiia Iakovleva, staccate rispettivamente di 23 e 28 lunghezze. Lara Malsiner ha perso diverse posizioni a causa dello “zero” odierno, ma conserva un posto nella top20, mentre Elena Runggaldier è 22ma.