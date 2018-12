Highlights Lazio-Cagliari 3-1, il VIDEO e i gol della partita. Milinkovic, Acerbi e Lulic asfaltano i sardi

La Lazio ha dominato il Cagliari nel lunch match della 17ma giornata della Serie A di calcio: i biancocelesti hanno vinto contro i sardi per 3-1, in una gara subito indirizzata. Al 12′ è Milinkovic Savic a sbloccare, bravo a catapultarsi per primo sulla respinta del portiere avversario, mentre al 23′ è Acerbi a mettere in ghiaccio il risultato, insistendo caparbiamente, sugli sviluppi di un’azione da corner, dopo un intervento non felice di Cragno, che si fa scappare la palla. Nella ripresa al minuto 67 ecco il contropiede vincente condotto da Immobile e concluso perfettamente da Lulic. Ininfluente nel finale il gol su rigore di Joao Pedro.

IL FILM DELLA GARA TRA LAZIO E CAGLIARI

IL PREPARTITA: LO SPOGLIATOIO DELLA LAZIO

IL PREPARTITA: IL RISCALDAMENTO DEI BIANCOCELESTI

IL VANTAGGIO DI MILINKOVIC SAVIC

سيرجي ميلينكوفيتش سجل الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 12 على كالياري :#LazioCagliari

pic.twitter.com/oO0MpXKOdw — الكالتشيو بالعربي (@calcio_A1) December 22, 2018

IL RADDOPPIO DI ACERBI

الدوري الإيطالي : لاتسيو 2 × 0 كالياري .. الهدف الثاني للاتسيو .. #LazioCagliari pic.twitter.com/dnS5vqwFhu — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) December 22, 2018

IL TRIS DI LULIC NELLA RIPRESA

الدوري الإيطالي : لاتسيو 3 × 0 كالياري .. الهدف الثالث للاتسيو .. #LazioCagliari pic.twitter.com/R84rAm81vw — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) December 22, 2018

IL RIGORE DI JOAO PEDRO

#LazioCagliari 3-1 Partita abulica del Cagliari molto vulnerabile soprattutto nel primo tempo ; meglio nel secondo , dove ha cercato di spingere alla fine trova il gol solo su rigore con Joao Pedro .Imperativo vincere col Genoa !#forzaCasteddu ❤️💙💪 pic.twitter.com/w9Fj4k7po8 — Dino Manca (@MancaDino) December 22, 2018

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com