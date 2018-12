Highlights Atalanta-Lazio 1-0, VIDEO, gol e sintesi della partita. Decide Zapata al primo minuto

L’Atalanta batte 1-0 la Lazio nel Monday Night della sedicesima giornata della Serie A di calcio. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, i padroni di casa conquistano tre punti importantissimi in chiave Europa League grazie al gol al primo minuto di gioco di Duvan Zapata. Nel finale brivido per i bergamaschi con la rete al 92’ di Acerbi, che viene però annullata per fuorigioco dall’arbitro dopo aver consultato il VAR. Di seguito gli highlights di Atalanta-Lazio.

Highlights Atalanta-Lazio 1-0

Il gol partita al primo minuto di Zapata

الدوري الإيطالي : أتلانتا 1 × 0 لاتسيو .. زاباتا .. #AtalantaLazio pic.twitter.com/5lgbDaFbz8 — Elcalcio TV احتياطي (@CalcioVideos) December 17, 2018

La rete annullata ad Acerbi per fuorigioco

الدوري الإيطالي : أتلانتا 1 × 0 لاتسيو .. هدف ملغي للاتسيو في وقت قاتل .. #AtalantaLazio pic.twitter.com/lyz2udBEe7 — Elcalcio TV احتياطي (@CalcioVideos) December 17, 2018

