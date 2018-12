Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2018: la startlist e i pettorali di partenza della sprint maschile. Programma, orari e tv

Prima uscita per quanto riguarda la sprint nella Coppa del Mondo di biathlon al maschile. A Pokljuka, in terra slovena, va in scena la 10 chilometri con due poligoni: grande favorito ovviamente ancora Martin Fourcade che oggi si è imposto nell’individuale. A lanciare la sfida il norvegese Johannes Boe che dovrà però limitare gli errori. L’Italia punta nuovamente su Lukas Hofer e Dominik Windisch.

Di seguito il programma completo della sprint maschile di Pokljuka con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara slovena.

PROGRAMMA GARA POKLJUKA 2018

Venerdì 6 dicembre

ore 14.15: 10 km sprint maschile

Pettorale Nome Nazionalità 1 GOW Scott CANADA 2 WINDISCH Dominik ITALY 3 PEIFFER Arnd GERMANY 4 GARANICHEV Evgeniy RUSSIA 5 YEREMIN Roman KAZAKHSTAN 6 LINDSTROEM Fredrik SWEDEN 7 FOURCADE Martin FRANCE 8 KRCMAR Michal CZECH REPUBLIC 9 BIRKELAND Lars Helge NORWAY 10 SEMENOV Sergii UKRAINE 11 DOVZAN Miha SLOVENIA 12 EBERHARD Julian AUSTRIA 13 DESTHIEUX Simon FRANCE 14 ILIEV Vladimir BULGARIA 15 DOHERTY Sean USA 16 ELISEEV Matvey RUSSIA 17 ERMITS Kalev ESTONIA 18 FINELLO Jeremy SWITZERLAND 19 HOFER Lukas ITALY 20 FILLON MAILLET Quentin FRANCE 21 LAPSHIN Timofei KOREA REPUBLIC 22 EDER Simon AUSTRIA 23 SEPPALA Tero FINLAND 24 MORAVEC Ondrej CZECH REPUBLIC 25 BOE Tarjei NORWAY 26 LESSER Erik GERMANY 27 RASTORGUJEVS Andrejs LATVIA 28 KAZAR Matej SLOVAKIA 29 CHEPELIN Vladimir BELARUS 30 SCHEMPP Simon GERMANY 31 BOE Johannes Thingnes NORWAY 32 BORMOLINI Thomas ITALY 33 L’ABEE-LUND Henrik NORWAY 34 DOLL Benedikt GERMANY 35 GRONMAN Tuomas FINLAND 36 ROESCH Michael BELGIUM 37 GOW Christian CANADA 38 LANDERTINGER Dominik AUSTRIA 39 SAMUELSSON Sebastian SWEDEN 40 ANEV Krasimir BULGARIA 41 NORDGREN Leif USA 42 KUEHN Johannes GERMANY 43 GUIGONNAT Antonin FRANCE 44 BJOENTEGAARD Erlend NORWAY 45 LOGINOV Alexander RUSSIA 46 WEGER Benjamin SWITZERLAND 47 SLESINGR Michal CZECH REPUBLIC 48 GUZIK Grzegorz POLAND 49 PRYMA Artem UKRAINE 50 BOCHARNIKOV Sergey BELARUS 51 OTCENAS Martin SLOVAKIA 52 MALYSHKO Dmitry RUSSIA 53 BAUER Klemen SLOVENIA 54 WIESTNER Serafin SWITZERLAND 55 ZHU Zhenyu CHINA PR 56 COOPER Travis USA 57 KAUKENAS Tomas LITHUANIA 58 HIIDENSALO Olli FINLAND 59 ZAHKNA Rene ESTONIA 60 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NORWAY 61 CHENAL Thierry ITALY 62 PONSILUOMA Martin SWEDEN 63 BUTA George ROMANIA 64 MONTELLO Giuseppe ITALY 65 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POLAND 66 GREEN Brendan CANADA 67 HASILLA Tomas SLOVAKIA 68 JACQUELIN Emilien FRANCE 69 CRNKOVIC Kresimir CROATIA 70 LUSA Daumants LATVIA 71 YALIOTNAU Raman BELARUS 72 TACHIZAKI Mikito JAPAN 73 DOMBROVSKI Karol LITHUANIA 74 KIM Yonggyu KOREA REPUBLIC 75 VITENKO Vladislav KAZAKHSTAN 76 DRINOVEC Mitja SLOVENIA 77 LATYPOV Eduard RUSSIA 78 KRUPCIK Tomas CZECH REPUBLIC 79 LEITNER Felix AUSTRIA 80 HORN Philipp GERMANY 81 SINAPOV Anton BULGARIA 82 PIDRUCHNYI Dmytro UKRAINE 83 PUCHIANU Cornel ROMANIA 84 USOV Mihail MOLDOVA 85 ANGELIS Apostolos GREECE 86 VACLAVIK Adam CZECH REPUBLIC 87 ZINI Saverio ITALY 88 KHAMITGATIN Timur KAZAKHSTAN 89 FLORE Raul Antonio ROMANIA 90 PATRIJUKS Aleksandrs LATVIA 91 FAK Jakov SLOVENIA 92 FEMLING Peppe SWEDEN 93 PETTERSEN Sindre NORWAY 94 SMITH Nathan CANADA 95 RANTA Jaakko FINLAND 96 KOBONOKI Tsukasa JAPAN 97 DURTSCHI Max USA 98 CLAUDE Florent BELGIUM 99 SMOLSKI Anton BELARUS 100 BARTKO Simon SLOVAKIA 101 TRSAN Rok SLOVENIA 102 STOYANOV Kristiyan BULGARIA 103 CLAUDE Fabien FRANCE 104 STROLIA Vytautas LITHUANIA 105 REMMELG Martin ESTONIA 106 SLEPOV Alexey RUSSIA 107 SZCZUREK Lukasz POLAND 108 KILCHYTSKYY Vitaliy UKRAINE 109 EBERHARD Tobias AUSTRIA 110 DOLDER Mario SWITZERLAND













gianluca.bruno@oasport.it