Volley, Wilfredo Leon incanta l’Italia! Il giocatore più forte del mondo regala perle in SuperLega

Wilfredo Leon. L’Italia si sta già gustando il giocatore più forte del Mondo, il pallavolista migliore in circolazione, il Giaguaro dalle mani di fata e dalla potenza divina che sta già incantando il nostro campionato. Si sono giocate appena quattro giornate di SuperLega e il fuoriclasse di origini cubane, naturalizzato polacco per matrimonio, ha già offerto perle di rara bellezza e sta facendo scaldare i tifosi di Perugia che lo hanno già accolto come un dio sportivo. Lo schiacciatore ha timbrato già 20 aces in appena quattro incontri, un fenomeno che è in grado di fare la differenza (quasi) da solo e che si distingue per la capacità di attaccare da ogni zona, per il suo atletismo, per le doti carismatiche e per la capacità di caricarsi la squadra sulle spalle senza particolari problemi.

Gli sono bastate due partite per prendere le misure con il nostro difficilissimo campionato: quelle della Supercoppa in cui non è riuscito a esprimersi al meglio, poi da quel momento la musica è subito cambiata e il suo talento cristallino è esploso in un amen. I Block Devils hanno surclassato Trento e Civitanova nei due big match con una facilità quasi imbarazzante proprio grazie alle prestazioni di Wilfredo Leon che, partita dopo partita, alza sempre di più l’asticella e riesce sempre a mettere in mostra dei colpi che vanno oltre il normale, numeri che riscrivono la logica e che lasciano a bocca aperta: un milione di euro di ingaggio, strappato dallo Zenit Kazan con cui ha vinto tutto, il CR7 della pallavolo come è già stato ribattezzato, un super campione che si esalta anche in Italia e che ci regala delle primizie indimenticabili.