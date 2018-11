Volley, Olimpiadi Tokyo 2020: Italia, qualificazione durissima! C’è l’incubo Serbia da spezzare, poi Francia o Polonia all’orizzonte…

La strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata tracciata e per l’Italia si preannuncia un cammino particolarmente complicato, dovremo scalare un’autentica montagna se vorremo volare nella capitale nipponica e provare a lottare ancora per le medaglie dopo l’argento conquistato a Rio 2016. La nostra Nazionale, infatti, se la dovrà vedere con la Serbia nel girone di qualificazione che si disputerà nel weekend del 9-11 agosto (sede da definire, probabilmente giocheremo in casa): sfida totale contro la corazzata slava che nella Final Six degli ultimi Mondiali ci ha inflitto un pesantissimo 3-0, sostanzialmente eliminandoci dalla rassegna iridata.



Quest’estate non saranno ammessi passi falsi, dovremo battere assolutamente la formazione di coach Grbic per staccare il pass per i Giochi direttamente alla prima occasione, senza dover essere rimandati al torneo europeo in programma nel gennaio 2020. Gli azzurri saranno chiamati a una chiara inversione di rotta dopo le ultime due stagioni in chiaroscuro, bisognerà decisamente alzare il tasso tecnico per battere questa Serbia trascinata dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, dal martello mancino Uros Kovacevic, dai muri di Marko Podrascanin e Srecko Lisinac (uomini che militano nella nostra SuperLega); attaccano molto forte, sbagliano pochi colpi offensivi, sono solidi sottorete e sono molto grintosi.

L’Italia potrebbe dovere fare a meno di Osmany Juantorena se la Pantera dovesse confermare l’addio alla Nazionale come ha dichiarato dopo i Mondiali e a quel punto esploderebbero i nostri acclarati problemi di banda, Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e propria impresa perché al momento per tasso tecnico la banda di Blengini sembra purtroppo inferiore a questa Serbia. Le altre due avversarie del girone saranno le modeste Australia e Camerun, due compagini che oggettivamente non possono e non devono crearci troppi grattacapi: per vincere il girone bisognerà necessariamente batterle e poi giocarsi il tutto per tutto contro i balcanici.

Nel caso in cui l’Italia non vincesse il girone di qualificazione su base mondiale? Allora appuntamento a gennaio 2020 per un torneo europeo (sede e formula da definire) a cui parteciperanno le squadre del Vecchio Continente che ancora non hanno staccato il pass: solo la vincitrice potrà volare ai Giochi. Di sicuro a questo evento parteciperanno due tra Francia, Polonia, Slovenia (sono inserite nello stesso girone mondiale) oltre probabilmente a una tra Belgio e Olanda (nella Pool B con gli USA che dovrebbero vincere) e alla Bulgaria (nella Pool A col Brasile). Giocarsi tutto contro i Campioni del Mondo rinforzati dall’arrivo di Wilfredo Leon o contro i transalpini di Earvin Ngapeth non sarà di certo semplice…

CLICCA QUI PER TUTTI I GIRONI DI QUALIFICAZIONI (MASCHILE)













Foto: Valerio Origo