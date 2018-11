Volley, l’Italia organizzerà tre Europei giovanili dal 2019 al 2022

L‘Italia sarà grande protagonista nel panorama internazionale giovanile nei prossimi anni. Il nostro Paese ospiterà tre Europei di categoria tra il 2019 e il 2022, la CEV ha premiato le candidature della Federazione Italiana che avrà così l’onore di organizzare Europei U16 femminili nel 2019 (con la Croazia, finali da noi), Europei U18 maschili nel 2020 (con la Grecia, atti conclusivi in Italia), Europei U20 maschili nel 2022.

Tutte le squadre azzurre saranno così qualificate di diritto alle varie rassegne, sarà una grande occasione di crescita per i nostri settori giovanili. A breve potrebbero arrivare anche notizie in merito ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che potrebbero disputarsi in Italia.

Foto: CEV