Volley femminile, serie A1 2018-2019 sesta giornata: impegni tosti per le “capolista a sorpresa” Busto e Casalmaggiore

C’è una coppia al comando del massimo torneo tricolore e di questa coppia, al momento, non fa parte né Conegliano, né Novara. La colpa è di un calendario un po’ ballerino in queste prime settimane di campionato ma anche di qualche distrazione di troppo delle novaresi nell’ultimo turno. Sta di fatto che le capolista “a sorpresa” o “per caso” che dir si voglia Casalmaggiore e Busto Arsizio si godono il magic moment e non vogliono interromperlo.

Entrambe le prime della classe, però, sono attese domenica da impegni tutt’altro che agevoli. La Unet E-Work Busto Arsizio ospita un Bisonte Firenze gasato dalla doppia vittoria in quattro giorni e soprattutto dal successo nella sfida diretta contro la Saugella Monza con la firma da 30 punti di Louisa Lippmann. La partita si gioca lunedì sera in posticipo.

Trasferta della verità per le ambizioni della Pomì Casalmaggiore che, nella sfida più attesa di giornata, sarà di scena sul campo della Savino del Bene Scandicci, fin qui violato solo da Conegliano alla seconda giornata di campionato. Conegliano che è l’unica squadra finora ad aver battuto anche Casalmaggiore. Le toscane arrivano dal turno di riposo che ha permesso loro di affrontare l’ultima settimana senza accollarsi le fatiche del turno infrasettimanale.

Le due regine annunciate del campionato puntano a mantenere l’imbattibilità e partono entrambe nettamente favorite nei rispettivi impegni. La Igor Gorgonzola Novara ha qualcosa da farsi perdonare dopo la prova in altalena offerta contro il Club Italia e ci proverà ospitando il Lardini Filottrano, formazione che finora ha vinto soltanto proprio con il Club Italia. La Imoco Conegliano, invece, va a far visita al fanalino di coda Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dal pesante rovescio interno con Busto.

La Banca Valsabbina Millenium Brescia, dopo aver perso la leadership con la sconfitta interna nella sfida contro Cuneo, prova a rifarsi ospitando il fanalino di coda Zanetti Bergamo, afflitto da una crisi preoccupante e sconfitto cinque volte su cinque in questo primo scorcio di torneo con un solo set all’attivo contro i 15 ceduti. Bella sfida, infine, nell’anticipo di domani a Cuneo dove la Bosca San Bernardo, rivitalizzata dal successo inaspettato di Brescia, ospita una Saugella Monza desiderosa di riscatto dopo la sconfitta interna al tie break contro Firenze.













Foto Daniele Bettazzi Live Photosport