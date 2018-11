Volley femminile, serie A1 2018-2019. Monza “corsara” a Cuneo. Il Team Saugella riscatta Firenze e risale la china

Due set di battaglia pura e due set di dominio Saugella nell’anticipo della serie A1 femminile di volley. La squadra monzese vince 3-1 sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo e riprende la marcia verso la zona play-off dopo la brutta sconfitta di mercoledì a Firenze. Non è stata una passeggiata per il Team Saugella sul campo della matricola terribile Cuneo che, per due set, ha fatto soffrire la più blasonata formazione ospite, prima di crollare sotto i colpi di Ortolani e compagne da metà del terzo parziale in poi.

Cuneo può piangere sul latte versato soprattutto nel primo set perché la formazione piemontese, dopo un avvio problematico, è riuscita a mettere in difficoltà le monzesi portandosi sul 17-15 e poi sul 23-20, prima di spegnere la luce e permettere la rimonta spettacolare delle ospiti che prima hanno piazzato un break di 4-0 (24-23) e poi si sono imposte 26-24.



Nel secondo set le piemontesi ripartono come nulla fosse accaduto e Monza continua ad inanellare qualche errore di troppo permettendo alle padrone di casa di prendere un vantaggio consistente (18-13), Nel finale la rimonta della squadra ospite si ferma a quota 22 e Cuneo pareggia il conto: 1-1. Le piemontesi reggono il ritmo delle rivali fino alla parte centrale del secondo set quando Monza prende decisamente il comando delle operazioni, piazza un break di 6-1 e si impone senza troppi patemi 25-19.

La partita vera finisce qui perché la Bosca San Bernardo allenta la presa in avvio di quarto set e Saugella ne approfitta per guadagnare un vantaggio sempre più consistente (9-5, 19-10) che non lascia scampo alle piemontesi: Monza vince 25-15 e porta a casa tre punti che fanno morale e classifica, mentre Cuneo si deve accontentare degli applausi. Best scorer dell’incontro Serena Ortolani con 21 punti, praticamente tutti conquistati in attacco, mentre Van Hecke si ferma a quota 18.













