Volley femminile, Champions League 2018-2019. Novara al debutto con il Budowlani Lodz di Brakocevic

Ostacolo polacco domani sera per il debutto in Champions League dell’ambiziosa Novara. La squadra di Barbolini, che domenica scorsa ha riconquistato la vetta della classifica in campionato e tra una settimana sfiderà Conegliano nel big match, rivincita della Supercoppa vinta dai veneti, ospita alle 20.30 il Budowlani Lodz che ha centrato la qualificazione alla fase a gironi eliminando le forti francesi del Mulhouse.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte delle piemontesi che non hanno avuto finora nella continuità di rendimento il loro punto di forza nelle ultime settimane, con qualche black out di troppo che è costato il punto lasciato per strada contro il Club Italia e la sconfitta nella finale di Supercoppa. Paola Egonu è uscita dal Mondiale con una continuità di rendimento impressionante e vorrà proseguire questo suo magic moment anche in Champions.

Dall’altra parte c’è la terza forza del campionato polacco, il Budowlani Lodz che ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato e occupa la terza piazza anche in questo primo scorcio di campionato. L’elemento di maggiore spicco è una vecchia conoscenza dei tifosi italiani, la serba Jovana Brakocevic, argento a Rio 2016 e protagonista del campionato italiano prima con Conegliano e poi con Modena.

Due le atlete nel giro della nazionale polacca, la centrale Polanska e la schiacciatrice Twardowska che non è al meglio della condizione ed ha saltato l’ultima sfida di campionato. Sulla carta la formazione piemontese ha sicuramente qualcosa in più rispetto alle polacche che però scenderanno in campo senza particolari patemi o remore e cercheranno di giocarsi la partita, rischiando qualcosa al servizio. Una annotazione: per Francesca Piccinini inizia l’ultima Champions League della carriera visto che ha già comunicato che abbandonerà l’attività a fine stagione. Nell’altra sfida del girone di fronte oggi alle 20 Cannes contro Minsk.













Foto Salvo Barbagallo LivePhotoSport