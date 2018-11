Volley femminile, Challenge Cup 2019: Monza, esordio vincente. Ampio turnover, battuto il Perg

Grande giornata per Monza che, dopo il successo degli uomini sul campo del Parnu, festeggia anche con le ragazze: il Saugella espugna il campo del Perg per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole facevano il proprio esordio assoluto in Europa ma non hanno tremato e sono riuscite a sconfiggere la formazione austriaca: ora per volare agli ottavi di finale basterà conquistare due set nel match di ritorno.



Coach Falasca ha operato un ampio turnover rispetto alla formazione che siamo abituati a vedere in campionato, lasciando a riposo anche Serena Ortolani. A fare la differenza la schiacciatrice Edina Begic (18 punti, 63% in attacco) affiancata da Laura Partenio (12), doppia cifra anche per l’opposto Marika Bianchini (14), al centro Fabiola Facchinetti (5) e Francesca Devatag (10), Martina Balboni in cabina di regia e Ilaria Bonvicini il libero. Al Perg non sono bastate Walter (14) e Mitrengova (13).













Foto: Valerio Origo