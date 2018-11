Volley femminile, A1 2018-2019. Terza giornata: Conegliano riparte con Monza, a Novara arriva Bergamo

Complice lo stop di Conegliano per il turno di riposo, Novara e Busto Arsizio vogliono continuare a recitare il ruolo di lepri nella Serie A1 di volley femminile che è già pronta per il terzo turno in una settimana. A Novara va in scena una classica del campionato italiano con l’Igor Gorgonzola, che a Scandicci ha calato l’asso Egonu, che ospita una Zanetti Bergamo ancora ferma al palo e sconfitta in entrambi i derby lombardi fin qui disputati. Trasferta complicata, invece, per l’altra capolista, l’Unet E-Work Busto Arsizio che, dopo il doppio sigillo nelle sfide con squadre lombarda, va in Piemonte per affrontare la Bosca San Bernardo Cuneo che ha debuttato tre giorni fa in campionato trionfando sul campo di Chieri con una prova “monstre” di Francesca Bosio.

Il match più atteso di giornata, però, si gioca sabato ed è la sfida in programma (in diretta Raisport alle 20.30) tra Saugella Team Monza e l’Imoco Conegliano. Le brianzole, dopo il buon avvio di domenica scorsa, sono state fermate sul campo di Busto Arsizio, mentre la squadra veneta arriva dal turno di riposo che in una settimana da tre partite ad inizio stagione, può essere considerato quasi manna dal cielo. Stati d’animo contrapposti al Mandela Forum dove Il Bisonte Firenze cerca riscatto dopo l’inattesa pesante sconfitta di Brescia, mentre la Pomì Casalmaggiore cerca conferme dopo la bella vittoria casalinga contro Bergamo che ha cancellato la prova tutt’altro che esaltante di Conegliano.

La Savino del Bene Scandicci, che giovedì ha perso nettamente il big match casalingo con Novara, prova a rifarsi sul campo di una Reale Mutua Fenera Chieri che puntava molto sul derby del turno infrasettimanale per sbloccare la classifica. Punti salvezza preziosi, infine, in palio a Milano (centro Pavesi) nella sfida tra il Club Italia, ancora fermo a quota 0 in classifica, e la Banca Valsabbina Millenium Brescia che punta a confermare quanto di buono mostrato giovedì nella sfida vinta tra le mura amiche contro Firenze. Riposa la Lardini Filottrano.