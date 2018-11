VIDEO Terribile incidente a Macao, Sophia Floersch contro le reti di protezione! La macchina schizza in area, ci sono dei feriti

Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è cosciente, la scocca della macchina ha resistito ma tre fotografi e un cameraman sarebbero in gravi condizioni. Di seguito il VIDEO dell’incidente.