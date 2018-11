VIDEO Robert Marchand infinito: festeggia i 107 anni pedalando per 20 km! Altro record

Robert Marchand ha compiuto 107 anni e ha festeggiato in sella, percorrendo ben 20 chilometri tra Privas e Rouzin (nella regione dell’Ardèche, nella sua Francia). L’ultracentenario, passato alla storia per aver siglato il record dell’ora riservato agli over 100 (22,547 chilometri nel 2016 al Velodromo di Saint-Quentin en Yvelines), è stato accompagnato in questa pedalata da una trentina di ciclisti (naturalmente più giovani) dimostrando di poter ancora togliersi della soddisfazione anche se la UCI ha invalido la sua richiesta di ritoccare il primato dell’ora (i medici hanno cercato di convincerlo a smettere con l’attività agonistica proprio per la veneranda età). Il commento rilasciato al traguardo della fatica di ieri lascia intendere lo spirito del signor Marchand: “Mi dispiace solo di aver sofferto il freddo, non ero abbastanza equipaggiato per il tempo”. Di seguito il VIDEO con alcuni momenti dell’ultimo record di Robert Marchand.













Foto: pagina facebook Robert Marchand