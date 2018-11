VIDEO Lazio-Marsiglia 2-1, Highlights Europa League: gol e sintesi della partita. Decisive le reti di Parolo e Correa

La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi.

Di seguito gli highlights del match:

LO STADIO PRIMA DELLA GARA

Manca pochissimo all'inizio di #Lazio–#OlympiqueMarseille. La Curva Nord va riempiendosi, buonissima l'affluenza in Tribuna Tevere. La Lazio cerca la qualificazione con due turni di anticipo. L'OM prova a restar dentro il torneo. E intanto #Olimpia vola! #LazioOM pic.twitter.com/Nev2QEEVuj — MonsterBlock (@MonsterBlockIta) November 8, 2018

IL RISCALDAMENTO DELLA LAZIO

IL VANTAGGIO DI PAROLO

🎥 Le but de Parolo pour l’ouverture du score avec la passe sublime d'Immobile ! #LazioOM pic.twitter.com/N5zWYecvUr — La loi du Foot (@laloidufoot) November 8, 2018

L’OLIMPICO NELL’INTERVALLO

Nell'unico minuto di recupero e con l'unico tiro in porta del 1mo tempo, #Parolo la mette dentro. Il che fa il paio col miracolo di #Strakosha in avvio di match. #Lazio troppo abbottonata e incapace di ripartire. #OM più intraprendente, ma il suo è un dominio sterile. #LazioOM pic.twitter.com/ZiCfisoSgb — MonsterBlock (@MonsterBlockIta) November 8, 2018

IL RADDOPPIO DI CORREA

RT SSLazio_FR "RT EGoals2018: الدوري الأوروبي : لاتسيو 2 × 0 مارسيليا .. الهدف الثاني للاتسيو .. #LazioOM pic.twitter.com/5HNp5PEMbR" — SerieA.fr (@SerieAF) November 8, 2018

LA RETE DI THAUVIN

الدوري الأوروبي : لاتسيو 2 × 1 مارسيليا .. الهدف الأول لمارسيليا .. #LazioOM pic.twitter.com/lcVLqA4PVt — European Goals (@EGoals2018) November 8, 2018

Foto: Gianfranco Carozza